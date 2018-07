Der Schulrektor des Sonderpädagogischen Bildungs- und Beratungszentrums Parkschule (SBBZ) und Leiter der Frühberatungsstelle Kressbronn, Hans Scharpf, ist am Dienstagabend im Rahmen einer Feierstunde nach 27 Jahren in den Ruhestand verabschiedet worden. „Heute geht eine Ära zu Ende. Mit Ihnen verlässt ein ausgewiesener Fachmann unsere Schule“, sagte Bürgermeister Daniel Enzensperger in seinem Grußwort vor zahlreichen Gästen.

Viele Weggefährten, Kollegen, Vertreter des Gemeinderates und Schulamtes, Eltern, vor allem aber Schüler haben Hans Scharpf im Foyer des Bildungszentrums Parkschule am Dienstag feierlich in den wohlverdienten Ruhestand verabschiedet. Der beliebte Schulleiter bedankte sich für rund 27 Jahre, die er, wie der Rektor des Bildungszentrums Parkschule, Reinhard Großmüller, es nannte, in einer tollen Wohngemeinschaft habe verbringen dürfen: „Es war eine schöne Zeit. Nun werde ich meine Freizeit für mich und meine Familie nutzen. Ich hoffe, ich darf auch im Ruhestand diese WG ab und an besuchen. Meinem Nachfolger wünsche ich alles Gute“, sagte Scharpf, bevor er mit reichlich Lob, Anerkennung und Dank regelrecht überschüttet wurde und allen dankte, die ihn über die vielen Jahre hinweg unterstützt, geschätzt und begleitet hatten, während seine Schüler zwischendurch die Verabschiedungsfeier mit musikalischen und sportlichen Einlagen garnierten.

Tipps, wie Scharpf künftig seinen Tagesablauf gliedern könne, hatte Reinhard Großmüller dann auch schnell parat: „Alles hat seine Zeit. Du kannst nun wieder deinen Freundeskreis aktivieren, die häuslichen Pflichten neu aufteilen und natürlich deine Partnerschaft pflegen. Kurz, deiner neu gewonnenen Freizeit eine völlig andere Struktur geben.“

Religionslehrerin Ulrike Kern sprach von einem respektvollen Umgang auf Augenhöhe, oft verbunden mit einem Schuss Humor. „Dabei warst Du stets lösungsorientiert und offen gegenüber Neuem. Lieber Hans, Du wirst uns fehlen. Jetzt jedoch kommt die Zeit, neue Wege zu gehen“. Mit einer Reise in die Vergangenheit erinnerte Schulrätin Simone Daasch an Hans Scharpfs Schulkarriere, vom Abitur in Friedrichshafen bis hin zur Ernennung des Rektors des SBBZ. „Wir konnten uns auf Sie verlassen, auch in Dürrezeiten. Mein Eindruck von Ihnen und ihrem Team kann als außerordentlich und vorbildlich bezeichnet werden, Sie sind einfach ein Vollblutpädagoge mit großartiger Kompetenz, vielen Dank“, lobte Daasch, nachdem die Schüler ihren Rektor auf persönlichen Mitteilungen als cool, witzig, sportlich und Graffiti-Affin beurteilten.

Immer für seine Schützlinge da

Bürgermeister Daniel Enzensperger betonte, dass Hans Scharpf jedes Kind als Individuum mit allen seinen Stärken und Schwächen betrachtet und er einen ganzheitlichen Blick auf seinen Bildungsauftrag gehabt habe. „Sie gaben Halt, zeigten ein großes Maß an Engagement und waren immer für ihre Schützlinge da“, versicherte der Rathauschef. In Vertretung für die Lehrer, Eltern und Schüler fand Sonja Hiemer vom Elternbeirat schließlich die passenden Worte: „Ein guter Anfang braucht Begeisterung, ein gutes Ende Disziplin.“