Leo Kempter, der Tischtennis-Musterschüler

Er wirkt durch seine Körpergröße und sein variantenreiches Spiel wie ein junger Erwachsener, dabei ist Leo Kempter aus Kressbronn erst 14 Jahre alt. Genau das macht die Leistung des größten Tischtennistalents in der Region aber so außergewöhnlich. In Karl Dachs hat er nun seit einem Jahr einen erfahrenen Mentor an seiner Seite, der ihn fördert, fordert und formt.

Eine Szene, die Leo Kempter fast perfekt beschreibt: baden-württembergische Meisterschaft vor wenigen Tagen. Halbfinale. Fünfter und entscheidender Satz. 5:10 liegt der 14-Jährige hinten. Sein Gegner hat vier Matchbälle. Leo Kempters Kampfgeist ist geweckt. Die innere Überzeugung. „Ich wusste, dass er es nicht schafft“, erzählt der Gymnasiast. Und dieser Satz ist nicht einfach so dahingesagt. Er kommt aus dem tiefsten Inneren. Daran gibt es nichts zu rütteln. Gewissheit. Totale Überzeugung. Und Leo Kempter lässt sofort die Taten für sich sprechen. 6:10, 7:10. Sein Gegner wankt. Vorhand, Rückhand. Punkt für Kempter. 8:10. Mit jedem Ballwechsel wächst das Selbstvertrauen. Ausgleich. Führung. Matchball Kempter. Doch dann folgt der Bruch. Die Konzentration ist weg. Der Fokus fehlt. Sein Gegner kommt zurück. Im entscheidenden Ballwechsel trifft Kempter die Plastikkugel nur mit der Schlägerkante, der Ball springt weg. Aus. Vorbei. 11:13 geht der entscheidende Satz verloren. Bronzemedaille statt Finale.

Der Ärger hält noch Tage an

Leo Kempter ist wütend; sauer über sich. Selbst drei Tage später ist er immer noch verärgert. „Wenn du mit 11:10 führst, muss du das Spiel gewinnen“, sagt er und schüttelt den Kopf. Schlecht schlafen würde er deshalb. Aber trotzdem zeigt dieser Moment, was den jungen Mann ausmacht: die mentale Stärke, sich selbst nach einem fast aussichtslosen Rückstand zurückzukämpfen, der unbändige Wille und sein Ehrgeiz, der ihn auch nach einer Niederlage noch lange umtreibt. Die Szene ist eben nur fast perfekt, denn zu einem makellosen Auftritt fehlte der Sieg, das Happy End. Das wird künftig wohl immer häufiger passieren: Schließlich gilt Leo Kempter als das größte Talent in der Bodenseeregion.

Seit etwa sieben Jahren brennt Leo Kempter für diesen Sport. „Er kam von der Schule nach Hause und wollte Tischtennis spielen“, erinnert sich seine Mutter Jutta. Der Sport mit dem kleinen Schläger und dem noch viel kleineren, weißen Ball lassen ihn fortan nicht mehr los. Irgendwann lässt er sogar den Fußball im Eck liegen. Platte statt Rasen. Tischtennisball statt Fußball. „Tischtennis ist eine Einzelsportart, ich bin nicht von anderen Teammitgliedern und deren Leistung abhängig“, sagt der Schüler. Zwei Spieler. Mann gegen Mann. Und der bessere gewinnt. Das ist das, was ihn fasziniert. „Seither gibt es eigentlich für ihn nur Schule und Tischtennis“, sagt seine Mutter und lacht.

Tausende Kilometer mit dem Auto

Drei- bis viermal die Woche trainiert er, zweimal die Woche kommt noch ein Spiel dazu. Ein immenser Aufwand. Auch für die Familie selbst, die in Kressbronn lebt. Sein Vater Reiner nennt sich scherzhaft „Busfahrer“. Aber er ist stolz auf seinen Sohn und wendet deshalb die vielen Stunden, die er jede Woche mit seinem Sohn unterwegs ist, um ihn zum Training zu fahren oder zu den Spielen, gerne auf. In vier Vereinen ist Leo Kempter aktiv. Deuchelried, Bad Waldsee, Kißlegg und Langenargen. Das ist die Folge des Standortnachteils. Denn die Bodenseeregion ist Brachland, was den Tischtennissport betrifft. Es gibt keine hochklassigen Vereine und auch kein Leistungszentrum wie beispielsweise in Stuttgart.

Die Mühe und Tausende von zurückgelegten Autokilometern lohnen sich trotzdem. Leo Kempter steigert sich stetig. Seine Erfolge bleiben nicht verborgen. Seit rund einem Jahr hat ihn die regionale Tischtennislegende Karl Dachs unter seine Fittiche genommen. Er ist Trainer, Mentor und Berater. „Sein Vater hat mich bei einer Bezirksligameisterschaft in Altshausen angesprochen“, erinnert sich Dachs. „Er fragte mich, ob ich seinen Sohn einmal begutachten könnte. Aber er war mir bereits zuvor aufgefallen.“ Der ehemalige Zweitligaspieler mit dem Blick für Ausnahmetalente schleift seither den Rohdiamanten Kempter. Und der 14-Jährige entwickelt sich rasant weiter.

Positive Bilanzen in den Ligen

In der zweiten Mannschaft des SV Deuchelried ist Kempter dank einer Ausnahmeregelung in der Landesklasse Stammspieler. In der ersten Mannschaft taucht sein Name in der Verbandsliga auch immer häufiger auf. Mit beiden Teams feierte er kürzlich die Herbstmeisterschaft. Und Dachs ist voll des Lobes für seinen Schützling. „In der zweiten Mannschaft hat er mit 12:6 und in der ersten mit 6:3 eine überragende Bilanz für einen 14-Jährigen“, lobt Dachs. „Mit 14 Jahren gibt es weit und breit keinen auf diesem Niveau und dem Potenzial.“ Mit 1760 TTR-Punkten, dem Tischtennis-Leistungsniveau, liegt er auf Platz drei in seiner Altersklasse in Baden-Württemberg. In der Bodenseeregion führt er die Rangliste bis zur U19 an.

Auch bei Einzelwettkämpfen ist Leo Kempter immer weit vorne zu finden. Im Sommer belegte er den zweiten Platz bei einem Top-16-Ranglistenturnier in Baden-Württemberg. Vor wenigen Tagen gewann er die Bronzemedaille bei den baden-württembergischen Meisterschaften.

Die Größe ist ein weiterer Vorteil

Trotzdem gibt es in seinem Spiel natürlich noch viel zu verbessern. Rückschlag und Rückhand beispielsweise. „Die Aufschläge sind schon besser geworden“, sagt Leo Kempter. Neben seiner Vorhand sei die mentale Stärke und der Ehrgeiz sein großes Plus. Dazu überragt er seine gleichaltrigen Gegner mit 1,88 Metern bereits um mindestens einen Kopf. „Er ist körperlich unglaublich fit“, sagt Dachs. „Er hat eine enorme Aufnahmefähigkeit, bringt viel Spaß am Tischtennisspielen mit und vertraut mir blind.“ Alles Voraussetzungen, um sich weiterzuentwickeln. „Teilweise muss ich ihn eher bremsen“, sagt Dachs und lacht. Das Potenzial für einen Oberligaspieler hätte er definitiv. „Er ist ein Kämpfer und hat einen unglaublichen Siegeswillen“, lobt Dachs. Spätestens nach dem 5:10-Rückstand bei den baden-württembergischen Meisterschaften wurde das jedem Zuschauer offensichtlich.

Genau diese Mentalität braucht es beim Tischtennis. Deshalb wird man von Leo Kempter in Zukunft noch viel hören. Und mit Sicherheit wird es dann immer häufiger auch einen perfekten Auftritt geben.