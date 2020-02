Leipziger Grafikbörse zu Gast in der Lände

Künstlern aus dem mit dem Bodenseekreis partnerschaftlich verbundenen Landkreis Leipzig, die 2013 anlässlich der Brückenausstellung „Wiedersehen macht Freu(n)de“ in Kressbronn ausgestellt hatten, verdankt die Ländewiederum eine hochkarätige Ausstellung mit Druckgrafik, die am 8. März eröffnet wird. Die Ausstellungen der Leipziger Grafikbörse, vor über 40 Jahren von Künstlern für Künstler hinter dem Rücken der Zensur gegründet, gehören heute zu den wichtigsten Veranstaltungen auf dem Gebiet der aktuellen Druckgrafik in Deutschland. Nach dem Sächsischen Landtag in Dresden ist die Grafikschau nun in der Lände in Kressbronn zu sehen. Bei der Vernissage am Sonntag, 8. März, um 17 Uhr führt Kurator Rainer Behrends aus Leipzig durch die Ausstellung.