Leben retten will gelernt sein

In der Schule lernt man fürs Leben. Und so ist es nicht verwunderlich, dass man dort auch lernt, im Notfall Leben retten zu können. Aus diesem Grund erhielt die Klassenstufe 7 der Werkrealschule am BZ Parkschule Kressbronn eine Einweisung in einfacher Reanimation.

Wenn auf der Straße, im Geschäft oder im Schwimmbad ein Mensch mit Kreislaufstillstand umfällt, kommt es auf jede Minute an. Es geht im wahrsten Sinne des Wortes um Leben und Tod, denn es ist überaus wichtig, dass das Blut im Körper weiter zirkuliert und das Gehirn mit Sauerstoff versorgt wird. Geschieht dies nicht, so können irreversible Schäden bleiben oder der Tod tritt nach wenigen Minuten, bevor der Rettungswagen kommt, ein. In Deutschland ist die Hilfestellung in solchen Fällen noch nicht zufriedenstellend verbreitet, deshalb gehen Schulen in Baden Württemberg dazu über, möglichst viele Schülerinnen und Schüler in dieser Hilfeleistung auszubilden.

Einige Lehrer des BZ Parkschule haben sich von der Schulinitiative „Löwen retten Leben“, unterstützt vom Kultusministerium, zu Trainern ausbilden lassen, um die einfache Reanimation möglichst umfassend zu verbreiten und so dazu beizutragen, dass die Jugendlichen am Bildungszentrum Kressbronn fit in solchen Lebenslagen sind.

Prüfen, rufen, drücken

Ulrike Kern, eine der ausgebildeten Lehrerinnen am BZP, schulte mit Unterstützung ihrer Kollegen, Miriam Adt und Tobias Rundel die Klassenstufe 7 der Abteilung WRS an einem Nachmittag an Modellen, um die Schüler erfahren zu lassen, wie im Notfall gehandelt werden muss. Dabei lernten die jungen Menschen, dass man sich dabei an die Stichworte Prüfen (Zustand der betroffenen Person prüfen) – Rufen (112 rufen) – Drücken (Reanimation) halten kann, um in richtiger Reihenfolge vorzugehen. Sie merkten jedoch auch, wie anstrengend Reanimation sein kann, bis der Rettungswagen kommt.

Diese Übung wird in jedem Schuljahr wiederholt werden, damit sich der Ablauf automatisiert. Jugendliche sollen am Ende ihrer Schulzeit bereit sein, anzupacken, wo immer dies notwendig ist und sich in schwierigen Situationen sicher und handlungsfähig fühlen.