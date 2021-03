Lastwagen und Auto streifen sich

Zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Laster und einem Auto ist es am Mittwoch gegen 15 Uhr im Spitzgartenweg in Kressbronn gekommen. Wie die Polizei mitteilt, streifte der Wagen eines 34-Jährigen auf enger Fahrbahn die hintere Achse des Lastwagens eines entgegenkommenden 35-Jährigen, wodurch am Auto etwa 4000 Euro Sachschaden entstand. Wegen unterschiedlicher Angaben der Beteiligten konnte die Schuldfrage bislang nicht geklärt werden. Am Lastwagen entstand kein Schaden.