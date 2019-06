Lastwagen kippt bei Kressbronn um - Straße ist stundenlang gesperrt

Ein Unfall mit zwei beteiligten Lastwagen hat am Mittwoch ab 13 Uhr zu einem kilometerlangen Stau auf der B 31 bei Kressbronn geführt.

Wie die Polizei berichtet, war ein Lastwagenfahrer von der Bundesstraße 467 kommend auf dem Weg zur Auffahrt der Bundesstraße 31 nach Lindau unterwegs und fuhr vermutlich zu schnell in die Kurve, weshalb die Ladung von 25 Tonnen Kies verrutschte und das ganze Fahrzeug ins Kippen geriet. Bevor der Lastwagen vollends stürzte und sich die 25 Tonnen Kies auf der Straße verteilten, kollidierte das Fahrzeug außerdem mit einem anderen Lastwagen, der auf gleicher Höhe auf der Gegenfahrbahn war.

Wie es vonseiten der Beamten heißt, wurde der unfallverursachende Fahrer schwer verletzt, am Unfallort von einem Notarzt versorgt und vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Sattelzügen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 70 000 Euro. Um den umgestürzten Sattelzug zu bergen und die Ladung zu beseitigen, musste die B 31 bis etwa 19.30 Uhr halbseitig gesperrt werden, was zu einem kilometerlangen Stau führte.

Um die beschädigte Mittelleitplanke wieder instandzusetzen, wurde die Straße gegen 18.45 Uhr sogar voll gesperrt. An der Unfallstelle waren neben der Polizei und Feuerwehr auch die Straßenmeisterei im Einsatz. Um den Laster aufzurichten und die verlorene Ladung zu beseitigen, musste schweres Gerät herangeschafft werden. Darunter zwei Bergekräne, zwei Lastwagen, ein Schaufellader und eine Kehrmaschine. Foto: ah

