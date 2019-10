Landjugend freut sich über Spende

Vor Kurzem hat das alljährliche Kressbronner Straßenfest stattgefunden. Wie bereits in den vergangenen Jahren war das Glücksrad der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang ein fester Bestandteil für alle Gäste und Festbesucher. Die Volksbank unterstützt seit vielen Jahren mit ihrer Glücksradaktion gezielt Vereine und Institutionen aus Kressbronn. Insgesamt 542-mal versuchten die Besucher ihr Glück.

Jeder Dreh an dem Rad war dem Pressebericht zufolge in doppeltem Sinne ein Gewinn: Für die Besucher gab es demnach die Chance auf leckeres und frisch zubereitetes Popcorn, Glas-Trinkflaschen, Porzellan-Coffee-to-go-Becher oder kleine Sachpreise. Neben den Besuchern war die Landjugend Kressbronn bei jedem Dreh Gewinner, da der gesamte Erlös, aufgerundet von der Volksbank, an den Verein gespendet wurde. So konnte Sandra Hillebrand, zukünftige Geschäftsstellenleiterin der Filiale Kressbronn, dieser Tage den Vertretern der Landjugend, Theresa Schmidt und Patrick Bauer, einen Scheck in Höhe von 300 Euro überreichen.

Bereits Anfang des Jahres hatte die Volksbank mit einer Spende in Höhe von 750 Euro die Anschaffung von neuen Helferwesten für die Mitglieder der Landjugend unterstützt.

Die Landjugend Kressbronn ist ein im Jahr 1949 gegründeter Verein, der von rund 70 Jugendlichen zwischen 16 und 32 Jahren geführt wird. Ursprünglich handelt es sich um eine Jugendbauerngruppe, die den Jugendlichen in der Nachkriegszeit die Chance geben wollte, sich mit Gleichaltrigen zu treffen und gemeinsam etwas zu erleben.

Wie bei der Volksbank sei das Prinzip Gemeinschaft bei der Landjugend noch heute wichtig. Es werden gemeinsame Ausflüge, Aktionen und Veranstaltungen organisiert. Unter anderem organisiert die Landjugend beispielsweise seit fast 70 Jahren das Kressbronner Blütenfest.