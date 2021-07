Kunstspaziergang durch Kirchen und Kapellen

In Kressbronns Kirchen und Kapellen gibt es jetzt viel zu entdecken. Gemeinsam zeigen die Kirchgemeinden Kressbronn und Gattnau, die Galeristen Irene und Karl-Josef Brockmanns und die Gemeinde Kressbronn Werke des Künstlers Otte Mark. Unter dem Motto „Ein Kunstspaziergang durch Kressbronns Kirchen und Kapellen“ stehen diese allen Interessierten täglich von 10 bis 17 Uhr bis in den September offen, so eine Ankündigung der Gemeinde Kressbronn.

Die ausgestellten Bilder zeigen Glocken, die der Künstler mit Alltagsmaterialen und unterschiedlichen Farben und Maltechniken in einer beeindruckenden Größe von bis zu zwei Metern auf die Leinwand bringt. Die Idee zur Ausstellung war motiviert durch das 400-jährige Jubiläum der Kirchenglocke in St. Gallus in Gattnau 2020, das laut des Schreibens auf diese Weise gewürdigt werden soll. Die Ausstellung ist außerdem eine Einladung an alle, die Vielfallt der sakralen Bauten in Kressbronn zu entdecken. Zugleich macht sie Kunst im öffentlichen Raum leicht zugänglich.

Einen Faltplan mit den Standorten der Kirchen und Kapellen und weitere Informationen sind in den Auslagen der Kirchen und in der Tourist-Information am Bahnhof Kressbronn erhältlich.

Anfragen zum Künstler und zu den Bildern beantwortet die Galerie Art-E-Motion online unter www.art-e-motion.art oder Telefon 07543 / 953 57 17.