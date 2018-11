Kulturgemeinschaft: Herzenswunsch muss noch warten

Es ist keine Hauptversammlung der Kulturgemeinschaft gewesen, wie man sie aus früheren Jahren kennt: Durch Krankheitsfälle und einem eiligen Bürgermeister ist die Sitzung am Donnerstag nicht nur provisorischer, sondern auch wesentlich kürzer als sonst ausgefallen. Dennoch versuchten die Mitglieder, „ihrem“ Vorsitzenden vor dessen Abfahrt zum nächsten Termin ihren Herzenswunsch mit auf den Weg zu geben: eine barrierefreie, erweiterte Lände.

Nachdem sich die Geschäftsführerin der Kulturgemeinschaft, Martina Heise, am Morgen krank gemeldet hatte und gleichzeitig weitere Mitarbeiter aus dem Kulturbüro fehlten, war Bürgermeister Daniel Enzensperger am Donnerstagabend der einzige, der die Versammlung moderierte. „Es tut mir leid, aber wir müssen heute improvisieren.“ Da knapp anderthalb Stunden später ein Folgetermin anstand, war jedoch ohnehin Eile geboten. So entfiel der Bericht der Geschäftsführerin und der Bürgermeister warf einen Blick auf die Arbeitskreise, die reihum ihre Aktivitäten aus dem letzten Jahr vorstellten.

Arbeitskreis Jahrbuch: Auch für dieses Jahr ist wieder eine Neuauflage des Kressbronner Jahrbuchs geplant, die beim Neujahrsempfang vorgestellt werden soll, wie Daniel Enzenperger ankündigte. Den Schwerpunkt bilde die Einweihung der Bücherei, zudem gebe es aber auch wieder eine ganze Reihe fachliche und wissenschaftliche Artikel sowie den Gemeinde-Rückblick. Um „Lust auf das Jahrbuch“ zu machen, schlug Petra Sachs-Gleich eine Lesung in der neuen Bücherei vor – eine Idee, die gerne angenommen wurde.

Arbeitskreis Literatur: Zu einer festen Institution ist dieser Arbeitskreis geworden, der vor zwei Jahren an gleicher Stelle angeregt wurde. Seitdem treffen sich Monat für Monat Lesebegeisterte, um unterschiedliche Literatur zu besprechen. Karl Alfred Schwaderer betonte, dass es dabei nicht wichtig sei, ob ein Buch zu Ende gelesen worden sei – jeder sei willkommen.

Arbeitskreis Mixed Pickles: Nach dem Erfolg von „Einer flog über das Kuckucksnest“ haben sich die Mitglieder der Gruppe im kommenden Jahr für das Stück „Besuch der alten Dame“ entschieden. Um vernünftig und verlässlich proben zu können, baten die Mitglieder den Bürgermeister, ihnen doch dauerhaft einen Raum zur Verfügung zu stellen. Dieser verwies auf den neuen Mehrzweckraum in der Bücherei.

Arbeitskreis Kunst: „Insgesamt fünf Ausstellungen haben wir in der Lände gestemmt“, teilte Peter Keller den Anwesenden mit, bereits im Dezember wird die sechste eröffnet. Wer eine der Ausstellungen verpasst habe, könne den virtuellen Rundgang auf der Homepage nutzen – „das hat keine Galerie bis zur Donau“, so Peter Keller. Die Vorbereitungen würden immer aufwendiger, schon jetzt säße der Arbeitskreis an den Planungen für 2021: „Sonst geht da nix.“

Arbeitskreis Maiche: Hier habe 2018 ganz im Zeichen des 70-jährigen Jubiläums gestanden, zu dem unter anderem ein Bus zum Festakt in die französische Partnerschaftsgemeinde fuhr. Auch zum Kressbronner Weihnachtsmarkt habe sich wieder eine kleine Delegation angekündigt, berichtete Peter Keller, der gleichzeitig für neue Mitglieder warb. „Man muss nicht Französisch sprechen, es geht um die menschlichen Begegnungen.“

Noch in der Gründungsphase befinde sich der Arbeitskreis Heimatgeschichte, der alte Fotos sichtet und beschriftet. Hier werden vor allem Zeitzeugen von früher gesucht. Aufgelöst hat sich dagegen der Arbeitskreis Tanz, wie Daniel Enzensperger mitteilte.

Nach den Wahlen – die neuen Beisitzer sind Karl-Alfred Schwaderer, Sigrid Kögler, Ralph Kolars und Birgit Grassel, nachdem sich Hagen Binder nicht wieder zu Verfügung stellte – bedankte sich der Bürgermeister bei allen Ehrenamtlichen, die sich in zahlreichen Stunden für die Kulturgemeinschaft einsetzten. Dass diese mit viel Herzblut dabei sind, war schließlich auch unter dem Punkt „Verschiedenes“ zu spüren: So sei, um die Kulturgemeinschaft auch für jüngere Generationen interessant zu machen, ein weiterer Raum für beispielsweise Jugendarbeit wichtig, auch Barrierefreiheit in der Lände sei ein wichtiges Thema. Doch Daniel Enzensperger bremste die Anwesenden – in der Priorisierung sei die Lände frühestens 2025 an der Reihe, die Barrierefreiheit vielleicht etwas eher. „Ich weiß, dass ist keine frohe Botschaft, die ich Ihnen da verkünde“, so der Gemeindechef. Bevor dieser sich zum nächsten Termin entschuldigte, gab es jedoch noch eine ganze Reihe von Wortmeldungen, die immer wieder darauf hinwiesen, wie wichtig eine solche Investition sei – es gehe dabei schließlich um den Stellenwert der Kultur in Kressbronn.