Kulturfest im Park im Wetterglück

Als die Kulturgemeinschaft Kressbronn im Oktober 2002 ihr 25-jähriges Bestehen gefeiert hat, hat ein buntschillernder Jubiläumsabend mit kulturkritischem Kabarett die vielen Facetten dieser ungewöhnlichen, auf ehrenamtlicher Basis bestehenden Gemeinschaft gebührend gewürdigt. Nachdem der AK Kunst schon 2013 seine 40-jährige Ausstellungstätigkeit mit einer Ausstellung von 40 Künstlern gefeiert hatte, stellte die Kulturverantwortliche Martina Heise im vergangenen Jahr bei der Vorbereitung des Jahrbuchs fest, dass nun auch die Kulturgemeinschaft auf 40 Jahre zurückblickte und das Schwabenalter erreicht hatte. So wurde beschlossen, am 9. Juni das inzwischen 41-jährige Bestehen mit einem Kulturfest im Park zu feiern.

Nach einer vormittäglichen Führung zu den seltenen Gewächsen im Park erfolgte der eigentliche Beginn um 14.30 Uhr mit dem Tanzprojekt der Evangelischen Kirchengemeinde in der Konzertmuschel. Ohne große Begrüßungsreden durften die von Susanne Hartrampf betreuten Mädchen loslegen. Mit sichtbarer Freude eroberten sie sich die Bühne und legten trotz erschwerter Bedingungen drei Nummern auf. Schnell übertrug sich die Begeisterung auf die noch sparsamen Besucher auf den Bänken im Schatten. Der Tanzboden war rau und vorne in der Sonne glühend heiß, sodass die Mädchen in Turnschuhen mit dicken Sohlen tanzen mussten und auf Figuren am Boden verzichteten, um die Kostüme zu schonen. Lebendige Choreographien, betonte Coolness zu James Bond und ein eleganter „Midnight Valse“ in sonnengelben Volantröcken, die einen Extra-Applaus hervorriefen, machten den Auftritt dennoch zum Augenschmaus.

Langsam kamen mehr Zuschauer an dem heißen Nachmittag in den Schlösslepark. Der Eismann war besonders gefragt, die Pizzabude seltener, überraschend wenig Zuspruch fand der Getränkestand. Indessen war die Jugendmusikschule dran, unermüdlich fand man deren Leiter Karlheinz Vetter vor und hinter den Kulissen. Zwei kleine Schlagzeuger eröffneten auf Xylofon und Vibrafon den musikalischen Reigen, der Spielkreis unter Anita Zimmermann heimste mit publikumswirksamen Nummern vom Calypso über „We will rock you“ bis zu Familie Feuerstein Applaus ein und dankte mit dem schmissigen Militärmarsch „Stars and Stripes Forever“. Reizend war auch das Spiel der kleinen Akkordeongruppe.

Picknickatmosphäre im Park

Inzwischen war etwas Picknickatmosphäre aufgekommen, man lagerte auf Liegestühlen und Decken, Kinder amüsierten sich auf einer Wasserrutsche. Die Mixed Pickles machten sich bereit für ihren Auftritt in der Lände, bis in den Abend hinein liefen drinnen und draußen noch Musik- und Kabarett-Darbietungen.

Die eigentliche Sensation war die Führung der Künstlerin Ursula Huth durch ihre am Vorabend eröffnete Glasausstellung. An die 80 Neugierige waren um 15 Uhr gekommen und nahmen an der Führung durch das Erdgeschoss teil. Ins Obergeschoss kamen dann einige weniger, da die Künstlerin vor lauter Gästen kaum zu sehen und zu hören war. Dieser Ansturm war selbst für die Lände etwas Neues.