Kretzerhetzer-Kreisel soll aufgehübscht werden

Der Kretzerhetzer-Kreisel am Kressbronner Ortseingang soll saniert werden. Das hat Bürgermeister Daniel Enzensperger in der jüngsten Gemeinderatssitzung angekündigt, nachdem Thomas Biggel (CDU) den Zustand des Verkehrskreisel an der Landesstraße 334/Ecke Friedrichshafener Straße kritisiert hatte. Gerade zu Beginn der Tourismussaison sei es schön, wenn das Rund wieder in neuem Glanz erstrahlen würde. „Wir sind schon dran“, so die Antwort des Bürgermeisters. So soll das Boot von der Gemeinde neu gestrichen und die kaputten Scheiben ersetzt werden, „damit es wieder ein schöner Blickfang ist“, teilt Pressesprecherin Karin Wiech mit. Foto: Andy Heinrich