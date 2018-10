KressCendo bereitet sich intensiv auf die Konzerte in der Festhalle vor

Gespannte Erwartung und intensives Proben sind derzeit beim Chor KressCendo angesagt: hier ein Blick auf die Probe am Montagabend, die ein außergewöhnliches Konzert verspricht. Bereits seit Anfang des Jahres stehen die beiden Konzertabende mit Orchester im Fokus der Musiker. Noch haben sie den „Sonnenaufgang“ in der Kirche geprobt, die Konzerte am Samstag und Sonntag finden in der Festhalle Kressbronn statt, Beginn ist jeweils um 19.30 Uhr. Karten gibt es bei allen Reservix-Stellen (online unter www.reservix.de mit Eingabe Kressbronn oder KressCendo) oder in der Tourist-Info in Kressbronn. Weitere Infos unter www.gesangverein-kressbronn.de. Foto Helmut Voith