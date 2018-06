Kressbronns Handballdamen treffen aufeinander

In der Handball-Kreisliga ist am frühen Sonntagabend die zweite Damen des TV Kressbronn in heimischer Halle auf den Tabellenersten TV Kressbronn I. Die „Erste“ behielt mit 21:15 (4:14) die Oberhand. Vor vielen Zuschauern entwickelte sich ein interessantes Spiel.

Die Mannschaften, die sich aus vielen gemeinsamen Trainingseinheiten sehr gut kennen, spielten die von beiden Trainern vorgegebenen Auslösehandlungen unter erschwerten Bedingungen. Dies führte jedoch immer wieder zu sehenswerten Treffern. Nach zehn Minuten sahen die Zuschauer einen knappen 4:3 Vorsprung für die Damen von Team 1. Diese legten als erste ihre anfängliche Nervosität ab und kamen über schön anzusehendes Tempospiel verdient zu einem Zehn-Punkte-Vorsprung. So wechselte man die Seiten.

Doch auch die Damen von Team 2 nahmen die Ratschläge ihres Trainers mit aufs Feld und setzten sie um. Die Abwehr ging konsequenter in die Zweikämpfe, der Angriff konnte sich ein ums andere Mal mit guten Eins-gegen-eins-Aktionen in Szene setzen und schöne Tore erzielen. So stand am Ende dieses „Trainingsspieles unter Wettkampfbedingungen“ ein 25:21-Sieg für die TVK-Damen 1 auf der Anzeigentafel.

Nun wartet vor Weihnachten noch ein weiterer harter Brocken auf das zweite Damenteam des TVK. Am Samstag, 6. Dezember, empfängt man um 16.15 Uhr in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle die ebenfalls noch ungeschlagenen Damen aus Biberach. Im Anschluss daran, um 18 Uhr, versucht die erste Damenmannschaft, gegen das Tabellenschlußlicht aus Ravensburg zu punkten.