Kressbronner Weihnachtsmarkt lädt ein

Der Kressbronner Weihnachtsmarkt findet am Freitag und Samstag, 25. und 26. November, jeweils von 16.30 bis 20.30 Uhr auf dem Rathausplatz statt.

Die Besucher erwarten Sie 25 liebevoll geschmückte Holzhütten, ein bunt beleuchtetes Kinderkarussell und die lebendige Krippe, die den Platz rund um das Rathaus in ein beschauliches Weihnachtsdorf verwandeln, so die Ankündigung. Unter anderem werden Adventskränze, Schmuck, Seifen, Taschen, Bücher und Kalender, Holzarbeiten, Gestricktes und Gehäkeltes angeboten. Mit etwas Glück kann man bei der Tombola einen oder mehrere Preise gewinnen.

Eröffnet wird der Markt am Freitag um 17 Uhr durch Bürgermeister Daniel Enzensperger. Für die musikalische Umrahmung mit vorweihnachtlichen Melodien sorgt die Kressbronner Jugendmusikschule. Außerdem singen die Kindergartenkinder vor der Krippe adventliche Lieder.

Alle Kinder sind eingeladen am Freitag zu „Belina Belissimo“ um 18 Uhr in die Unterkirche. Am Samstag um 18 Uhr zeigt dort das Wangener Puppentheater das Stück „Kasper und das verlorene Weihnachtsfest – eine abenteuerliche Suche“. Der Eintritt ist frei.

Die Glühweingläser können an der Glühweinausgabe im Rathaus geliehen oder gekauft (2,50 Euro) werden. Bei der Gläserrückgabe gibt es die Möglichkeit, mit einer Spende den sozialen Härtefonds und somit hilfsbedürftige Menschen in Kressbronn zu unterstützen.