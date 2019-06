Kressbronner wünschen sich ein Bodan-Museum

Stühle mussten noch hereingetragen werden, so groß war das Interesse, als der Konstanzer Kunsthistoriker Michael Berg in der „Lände“ sein neuestes Buch mit dem Titel „Die ehemalige Bodan-Werft in Kressbronn 1919 – 2011. Zur Geschichte einer bedeutenden deutschen Binnenwerft“, vorgestellt hat. Berg gehört zu den führenden Experten der Bodenseeschifffahrt und hat auf 248 Seiten die wechselvolle Epoche der ehemaligen Werft aufgearbeitet. Bei seinen Recherchen hat er zahlreiche Mitarbeiter befragt und in das Buch mit Unterstützung von Co-Autoren über 400 Fotos eingearbeitet.

„Ein Bodan-Museum gehört zu Kressbronn wie das Zeppelin-Museum zu Friedrichshafen“, rief ein Besucher am Ende der Präsentation in den Raum und traf mit seiner Forderung die Meinung der meisten Zuhörer. Ihnen ist viel zu wenig, was von der fast 100-jährigen Werftgeschichte in der Gemeinde bleibt. „Die paar Stelen“, echauffiert sich eine Teilnehmerin am Ende, das könne es doch nicht sein.

Für Magisterarbeit in der Bodan-Werft

Michael Berg hat im Jahr 2000 begonnen, sich für Motorschiffe auf dem Bodensee zu interessieren. Für seine Magisterarbeit war er in der Folge zu diversen Besuchen in die Werft gekommen, einem „unheimlich authentischen und spannenden Ort“, wie er erlebt hat. Die Insolvenz im Jahr 2011 kam auch für ihn überraschend. Der Autor berichtete vom Jahr 1919, als in der Bodan-Werft die Reparatur von Holzbooten begann und man in der Folge Fischerboote und kleinere Schiffe baute. In den 1930er-Jahren begann die Werft, die ersten Schiffe in die Schweiz zu liefern. In Einzelteilen per Bahn und Lastwagen geliefert und vor Ort zusammen geschraubt. 1937 wurde die heute noch im Einsatz befindliche „Schwaben“ für den Bodensee in Dienst gestellt. Für Konstanz wurde ein Fahrgastschiff ins Wasser gebracht, das heute noch auf dem Untersee und Rhein unterwegs ist, ebenso ein Schiff für den Genfer See.

Während des Krieges wurden in Kressbronn unter anderem Pionier-Landungsboote gebaut. Was mit Holz-Motorbooten begann, setzte sich mit Polizei- und Zollbooten über Fahrgastschiffe, Tragflügelboote und Wehrmachtsaufträgen fort. Ein Wiener Professor kaufte sich einst ein ausgemustertes Polizeiboot, mit dem er heute auf europäischen Kanälen unterwegs ist. Immer mehr erschloss sich Michael Berg während seiner Recherchen die historische Bedeutung der Werft. Von einer „beeindruckenden Entwicklung“ sprach er bei seinem „Crash-Kurs“ durch deren Jahrzehnte. Doch es sollten schwierige Jahre folgen.

In den 1960er-Jahren stagnierte der Schiffsbau, der Markt im Kerngeschäft war gesättigt. Um die Flaute zu überbrücken, gelang es dem Unternehmen, das Überleben zunächst durch Produkte jenseits des Schiffsbaus für weitere Jahrzehnte zu sichern. Windkanäle wurden produziert und ab 1990 „durchaus erfolgreich“ Edelstahlschwimmbecken gebaut. Das Ende der Werft, die sich auf einen qualitativ außergewöhnlich hohen schiffbaulichen Standard berufen konnte, bedeutete das Jahr 2011, als für die Werft und das Konstruktionsbüro Insolvenz angemeldet wurde.

Ein Exemplar steht jetzt in der Bücherei

Schade, dass der Vortrag akustisch nur unzureichend in den hinteren Reihen zu verstehen war. Ein Mikrofon hätte da helfen können. Für die Kressbronner Gemeindebücherei nahm der Kulturbeauftragte Jakob Böttcher aus der Hand von Michael Berg ein Exemplar seines neuen Buches entgegen. Im Gespräch ist eine Ausstellung zum Thema Bodan-Werft.

Weitere Bücher zum Thema Bodenseeschiffe gibt es von Michael Berg unter den Titeln „Die Motorschifffahrt auf dem Bodensee unter der Deutschen Reichsbahn und in der Nachkriegszeit“ (Planung, Bau und Einsatz der Weißen Flotte 1920 bis 1952) sowie „Betriebswirtschaftlicher Ballast oder verkehrstechnisches Kulturgut?“. Eine Beurteilung der geschichtlichen Relevanz der Bodensee-Motorpassagierschiffe „Baden“ und „Schwaben“ als Grundlage für Überlegungen zu einem möglichen weiteren Erhalt.