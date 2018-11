Kressbronner Volleyballerinnen siegen glücklich

Die Volleyballerinnen des TV Kressbronn haben beim Heimspieltag die maximale Anzahl an Sätzen ausgekostet. In beiden Spielen – gegen Bermatingen und Immenstaad – gewannen die TVK-Damen laut Bericht mit 3:2.

Im ersten Spiel gegen Bermatingen haben die Zuschauer und auch die Gastgeberinnen ein deutlicheres Ergebnis erwartet. Denn Bermatingen hat in der laufenden Saison erst zwei Spiele überhaupt gewinnen können. Doch machten es die Kressbronnerinnen dem Gästeteam einfach, Punkte zu sammeln. Zu viele Eigenfehler und harmlose Angriffe sorgten schnell für eine 2:1-Führung der badischen Mannschaft. „Das Spiel hätte auch peinlich mit 1:3 gegen uns ausgehen können“, resümiert TVK-Kapitän Karin Merkle nach dem Spiel. Doch im vierten und entscheidenden fünften Satz rissen sich die Damen vom See zusammen und konnten sich zwei wichtige Punkte für ihr Konto sichern.

Ebenfalls zwei Punkte in einem spannenden Fünf-Satz-Krimi gab es für den TV Kressbronn auch gegen Immenstaad. Beide Teams kämpften um jeden Ball, das TVK-Team zeigte eine deutliche Leistungssteigerung.

Nach diesem Spieltag bleiben die Kressbronnerinnen knapp an der Tabellenspitze der A-Klasse Süd mit sechs Siegen aus sechs Spielen. Jedoch ist das zweitplatzierte Team aus Biberach dicht auf den Fersen und in der Punkteausbeute besser. Auch Hauerz auf Tabellenrang drei ist derzeit noch gut im Rennen. Somit bleibt der nächste Spieltag spannend. Hier wird sich Biberach mit einem Heimspieltag sehr wahrscheinlich an die Tabellenspitze setzen.