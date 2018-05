Kressbronner Turnnachwuchs zeigt Flagge

Bereits Ende April sind in Kressbronn die Gaumeisterschaften der verschiedenen Leistungsklassestufen sowie das Pokalturnen der Gau- und Nachwuchsliga-Mannschaft ausgetragen worden. Der TV Kressbronn sorgte laut Pressemitteilung für eine schöne Wettkampfatmosphäre und einen reibungslosen Ablauf der Veranstaltung.

Drei Vereine schickten ihre Turnerinnen im Alter von neun bis zwölf Jahren in der Nachwuchsliga im ersten Durchgang an die vier Geräte. Die Mädchen hatten sichtlich viel Spaß. Schließlich ist dies für viele der erste Kürwettkampf in ihrer Turnkarriere.

In der Leistungsklasse 2 standen sich der TSB Ravensburg und der TV Weingarten gegenüber. Nach einem spannenden Wettkampf freuten sich die Mädels aus Ravensburg über den Pokalsieg. In der Leistungsklasse 3 waren es drei Teams, auch hier setzte sich der TSB Ravensburg an die Spitze. Die Plätze zwei (Teresa Hauber, Ana-Maria Maierean, Hannah Emser, Selia Luksch und Elea Huber) und drei (Isabelle Essink, Mia Widmann, Lisa Kinast, Magdalena Heumesser, Adrian Pichler) gingen an den TV Kressbronn. Stolz nahm der Kressbronner Turnnachwuchs seine Pokale in Empfang.

Im zweiten Durchgang traten die Turnerinnen der Gauliga aus sieben Vereinen in drei Leistungsklassen an die Geräte. In der Leistungsklasse 1 hatte lediglich der TV Weingarten gemeldet, deren Turnerinnen zeigten hervorragende Leistungen. In der LK 2 kämpften sieben Mannschaften um den Sieg. Das oberste Treppchen durfte am Ende die Mannschaft des FV Altheim besteigen. Die Mannschaft des TV Kressbronn mit Celine Stauber, Franzisa Stehle, Sanja Bär, Estella Linhart, Theresa Pfanner, Mirjam Gauger und Verena Völz landete als jüngste Mannschaft am Ende auf dem siebten Platz.

Nur eine Mannschaft gemeldet

In der Leistungsklasse 3 hatte mit dem TV Kressbronn lediglich eine Mannschaft gemeldet. Die Mädels turnten prima und freuten sich über den schönen Pokal. Hier turnten Rebecca Hein, Maya Philipp, Julia Wirth, Laura Wörle und Luisa Rapp.