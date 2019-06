Kressbronner Turner sind beim Gauturnfest erfolgreich

Vom 77. Gauturnfest des Turngau Oberschwaben, das vor Kurzem von der TSB Ravensburg ausgetragen wurde, sind die Kressbronner Turner mit Erfolgen zurückgekehrt. Das berichtet der TV Kressbronn in einem Schreiben.

Rund 460 Teilnehmer aus 25 Vereinen waren angereist, um ein Wochenende lang bei den Wettkämpfen mitzumischen, Showvorführungen in der Innenstadt vorzuführen oder die Mitmachangebote zu nutzen. Den Auftakt machten die Gerätturner am Freitagabend mit dem zweiten Kürwettkampf des Turnathlons. Die jüngeren Turner waren dann am Samstagnachmittag zusammen mit den Wahlwettkämpfern am Start.

Vom TV Kressbronn waren zwölf Teilnehmer mit ihren Kampfrichtern und Betreuern am Start.

Die Schützlinge von Julian Rudert turnten erfolgreich beim Turnathlon (sechs Geräte Kür und Minitrampolin) und erzielten folgende Ergebnisse: Jugend C 12: 5. Fabian Schimanski 5., 8. Leon Schumacher; Jugend C 13: 5. Julius Schreibmüller; B-Jugend: 6. Simon Maier, 7. Daniel Gese und A-Jugend: 8. Domenic Emser.

Beim Wahlwettkampf waren die Mädels in der Leichtathletik beim 100-Meter-Lauf sehr schnell und zeigten beim Turnen und Minitramp sehr gute Leistungen. Sanja Bär erkämpfte sich in der AK 16-17 auf den tollen zweiten Platz. Bei der AK 14-15 wurde Estella Linhart 5., Franziska Stehle 10. und Sina Veser 13.

Bei den Männern holten sich Hans Lienhart und Dieter Hirlinger in ihren Altersklassen den Turnfestsieg.