Kressbronner Strandbad schließt für diese Saison

Obwohl es dieses Jahr wetterbedingt erst nach Pfingsten richtig sommerlich wurde, konnte Bademeister Sigi Kathan trotzdem knapp 145 000 Badegäste begrüßen, schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung. Am Samstag, 14. September, ist nun der letzte Badetag für dieses Jahr im Naturstrandbad. Sigi Kathan lädt am 21. und 22. September noch zum Oldtimertreffen ein. „Bitte vergessen Sie nicht, rechtzeitig ihre Saisonschränke auszuräumen beziehungsweise zu kontrollieren. Es dürfen keine Badehandtücher/-mäntel oder Ähnliches in den Fächern zurückbleiben. Liegen können über den Winter in den Fächern bleiben“, teilt die Gemeinde weiter mit. Nicht abgeholte Gegenstände werden entsorgt. Die Gemeindeverwaltung, Bademeister Sigi Kathan und sein Team bedanken sich bei allen Badegästen für eine gelungene Saison.