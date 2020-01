Kressbronner Skinachwuchs startet mit guten Ergebnissen in die Rennsaison

Die Skifahrer des SC Kressbronn sind erfolgreich in die Rennsaison gestartet. Die Älteren und Erwachsenen der Rennmannschaft hatten schon einige Rennen wie die Ski-Liga, den Scott-Cup und das SSV-Eröffnungsrennen absolviert und sich durch gutes Training im Vergleich zum Vorjahr größtenteils verbessern können. Zum ersten und zweiten Bezirkscup fuhr dann das komplette Rennteam am vergangenen Sonntag nach Laterns, wo der gesamte Bezirk Süd am Start war und die Rennläufer ihr Können unter Beweis stellen konnten. Bei winterlichen Bedingungen und guter Piste kamen die Kressbronner Nachwuchsfahrer durchweg gut zurecht. In zwei Riesentorlaufdurchgängen wurden zwei Rennen gefahren. Siegerin in ihrer Klasse bei beiden Rennen wurde Luisa Dolezal. Viele weitere Podestplätze rundeten das gute Ergebnis ab.

Die Ergebnisse im Überblick: Marie Bulla (Klasse: U8, Plätze 2./2.), Sofie Bulla (U8, 3./3.), Luisa Dolezal (U10, 1./1.), Carla Bulla (U12, 12./8.), Matti Peschel (U12, 6./5), Roman Brushkivskiyy (U14, 12./13.) Ben Dolezal (U14, 6./6.) Lukas Strobel (U14, 2./8.), Lara Wahr (U16, 5./6.), Lucas Weise (U16, 6./6.), Morten Peschel (U16, 4./4.), Lea Weise (U21, 2./2.), Niklas Strobel (U21, 5./5.), Johannes Wachter (Aktive, 2./2.).