Im Sindelfinger Glaspalast sind die württembergischen Leichtathletik-Hallenmeisterschaften der Schülerklassen ausgetragen worden. Über 800 Meter war der 14-jährige Kressbronner Raoul Abdessemed in seiner Altersklasse nicht zu schlagen.

Nach gutem Trainingsverlauf hatte der TV Kressbronn für die württembergischen Hallenmeisterschaften der Schüler gemeldet. Der TVK musste die gemeldete Staffel in der Altersklasse U16 verletzungsbedingt zurückziehen. Somit lag es an Raoul Abdessemed alleine, die Kressbronner Farben würdig zu vertreten. In seiner Spezialdisziplin 800 Meter ging er in der Altersklasse M14 an den Start. Vier Runden waren auf der 200-Meter-Bahn des Sindelfinger Glaspalast zu absolvieren. Direkt mit dem Startschuss brachte sich Raoul Abdessemed an die zweite Position des 800-Meter-Feldes. Über zwei schnelle Runden hielt er diese taktisch günstige Position.

Als in Runde drei Bewegung ins Läuferfeld kam, entschied sich der Kressbonner Schüler für einen langgezogenen Endspurt und setzte sich an die Spitzenposition des 800m-Feldes. Diese konnte er bis zum Schluss verteidigen und spurtete als Sieger ins Ziel. Mit neuer Bestzeit von 2:15,42 Minuten holte er die Goldmedaille.