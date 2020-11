Kressbronner schmücken Weihnachtsbäume

Das Weihnachtsfest nähert sich und die gemütliche und besinnliche Adventszeit beginnt, in diesem Jahr durch Corona auch in Kressbronn leider ohne Weihnachtsmarkt, dafür mit vielen Einschränkungen. Viele Menschen sehnten sich einem Jahr voller Sorgen, Ungewissheit und auch Angst, gerade in der Vorweihnachtszeit nach Zusammengehörigkeit, schreibt die Stadtverwaltung. In Zusammenarbeit mit den Landfrauen habe die Gemeinde Kressbronn in diesem besonderen Corona-Jahr daher eine Weihnachtsbaumaktion ins Leben gerufen. Ab dem zweiten Advent sollen innerhalb der Ortsmitte an vielen verschiedenen Stellen Weihnachtsbäume stehen, die von Kressbronner Kinderbetreuungseinrichtungen sowie Schulen liebevoll geschmückt wurden. Zwei Bäume sollen für jedermann zum Dekorieren und Schmücken zur Verfügung stehen, um symbolisch ein Zusammengehörigkeitsgefühl entstehen zu lassen, so die Mitteilung weiter. Ob ein Wunsch oder ein selbstgebastelter Stern aufgehängt wird – der Fantasie seien keine Grenzen gesetzt. Mit den Weihnachtsbäumen solle ein kleiner Rundweg durch die Ortsmitte entstehen, bei dem man dann doch ein wenig Weihnachtsflair zu spüren bekomme. Foto: Gemeinde Kressbronn