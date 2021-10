Kressbronner Räte beschließen Veränderungssperre zum Bebauungsplan Seestraße

Durch die zunehmende Innenentwicklung, insbesondere im Kressbronner Kernort, soll der Bereich der Seestraße, wie im Geltungsbereich dargestellt, städtebaulich geordnet werden. Dies teilt die Gemeindeverwaltung mit.

Hierbei soll eine künftige Bebauung sichergestellt und geregelt werden, die der Art und Maß der baulichen Nutzung gerecht wird. Dabei sei es auch wichtig, die vorhandene Mischung zwischen Wohn- und Arbeitsstätten festzulegen. In dem Bereich befinden sich verschiedene bebaute und unbebaute Flächen, für die verbindliche Bebauungsregeln festgelegt werden sollen. Der Gemeinderat hat in der Sitzung vom 27. Januar 2021 beschlossen, einen Bebauungsplan aufzustellen, um die örtliche Situation zu regeln. Um nun sicher zu stellen, dass Bauvorhaben vor Rechtskraft des Bebauungsplans dessen Ziele nicht gefährden beziehungsweise entgegenstehen, hat der Gemeinderat in der Sitzung am 29. September eine Veränderungssperre beschlossen.