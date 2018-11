Kressbronner Räte segnen Gewerbegebiet ab

Nachdem sich am Montag bereits der Langenargener Gemeinderat für das interkommunale Gewerbegebiet in Kressbronn ausgesprochen hat, stimmten am Mittwochabend auch die Kressbronner Räte dem Vorhaben zu. Sollte das Gewerbegebiet realisiert werden, soll Kressbronn einige Privilegien erhalten, weil die Gemeinde das Grundstück zur Verfügung stellt, wie Bürgermeister Daniel Enzensperger aus ersten Gesprächen mit Langenargen und Eriskirch berichtete. Der Plan: Südöstlich der Aral-Tankstelle soll auf 23,6 Hektar am Standort Kapellenesch/Haslach Platz für Firmen geschaffen werden.

Zu später Stunde – allein der öffentliche Teil der Gemeinderatssitzung ging bis 22 Uhr, danach schloss sich eine nichtöffentliche Sitzung an – stand für die Räte am Mittwoch das interkommunale Gewerbegebiet auf der Tagesordnung. Geplant ist es bereits seit etwa zwölf Jahren – genauso lange dauert auch die Fortschreibung des Flächennutzungsplans des Gemeindeverwaltungsverbandes. Immer wieder sorgten geänderte Vorschriften für Verzögerungen, was im Fall des Gewerbegebiets nicht nur finanzielle Auswirkungen hat (seit Beginn des Verfahrens 332 000 Euro), sondern auch ökologische, wie Stefan Stern von der Bürogemeinschaft Stadt Land See erläuterte.

Im Hinblick auf Artenschutz schwierig

Denn während aus städtebaulicher Sicht das Gelände sehr gut geeignet ist, wie Hubert Sieber vom Lindauer Planungsbüro Sieber betonte, so sei die Fläche im Hinblick auf den Natur- und Artenschutz sehr schwierig, so Stefan Stern. Zum einen sei für die knapp 24 Hektar ein „enormer Ausgleichsflächenbedarf“ notwendig, der nicht nur auf der Gemarkung Kressbronn, sondern auch auf Flächen der anderen beiden Gemeinden stattfinden müsse. „Das kann nicht allein in Kressbronn sein“, so Stern.

Das Hauptproblem an diesem Standort sei inzwischen aber der Artenschutz: Bis 1976 sind die Kieslaster durch Kressbronn gerollt, seit Mitte 2011 ist die Abbaugenehmigung ausgelaufen, und der Schwerpunkt der Arbeiten lag auf der Rekultivierung. Weil diese aber seit Jahren abgeschlossen ist und der Flächennutzungsplan nicht abgeschlossen werden konnte, haben sich in der Zwischenzeit eine ganze Reihe schützenswerter Tierarten, wie Laubfrösche und Kiebitze, hier angesiedelt, für die ein neuer Platz gefunden werden müsse.

„Ein Treppenwitz“

„Das ist ein absoluter Treppenwitz“, entfuhr es Roland Rösch (SPD), der nicht nachvollziehen konnte, dass der Artenschutz nun plötzlich keine Rolle mehr spiele. Stefan Stern räumte ein, dass der Artenschutz nicht einfach zu lösen sein werde, es aber Lösungsmöglichkeiten in Form von Alternativflächen gebe – die jedoch rechtzeitig zur Verfügung stehen müssten und nicht erst, „wenn Sie anfangen, zu bauen“.

Zwar hätten die Kressbronner Räte gerne ein „eigenes“ Gewerbegebiet gehabt, doch nachdem sich der Regionalverband ausschließlich für eine gemeinsame Gewerbefläche ausgesprochen hat, fasste Karl Bentele (CDU) treffend zusammen: „Kein Gewerbegebiet ist keine Alternative – dieses hier ist eine Chance für alle drei Gemeinden.“ Ratskollege Hermann Wieland hinterfragte den Vorteil, den Kressbronn habe, wenn „wir Grund und Boden hergeben“. Es seien bislang nur allererste Gespräche mit den anderen Gemeinden geführt worden, doch bereits in diesen habe es Übereinstimmung darin gegeben, dass es für Kressbronn Privilegien geben müsse – sei es durch ein Vetorecht oder durch einen höheren Prozentsatz an Gewerbefläche , wie Bürgermeister Daniel Enzensperger berichtete.

Grüne und GUBB dagegen

Britta Wagner (SPD) warf abschließend ein, dass bei einem solchen Gebiet wichtig sei, „qualitätsvolles Gewerbe“ anzusiedeln – also nicht nur Lagerflächen, sondern vor allem Unternehmen mit entsprechenden Arbeitsplätzen. Mit den Gegenstimmen von Grünen und GUBB stimmte der Gemeinderat schließlich für den Beschluss.

Wenn die Verbandsversammlung des Regionalverbandes eine vierte Auslegungsrunde sowie die Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange beschließt, ist diese von Mitte Dezember bis Mitte Januar geplant. Um wie geplant im März einen Festsetzungsbeschluss zu fassen, ist eine erneute Beschlussempfehlung der Gemeinderäte der Verbandsgemeinden und der Beschluss der Verbandsversammlung nötig. Wie es heißt, liegt es danach schließlich am Landratsamt Bodenseekreis die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes zu genehmigen.

Eriskirch ist dabei

Bei einer Enthaltung (Valentin Gebhard, CDU) haben die Eriskircher Gemeinderäte in ihrer Sitzung am Mittwoch genau wie Langenargen und Kressbronn grünes Licht für das interkommunale Gewerbegebiet gegeben – und damit für die vierte öffentliche Auslegung des Entwurfes der zweiten Fortschreibung des Flächennutzungsplanes. „Wir bewegen uns nun auf der Zielgerade“, zeigte sich Bürgermeister Arman Aigner optimistisch. Aus haushaltstechnischer Sicht müssten künftig weitere Einnahmen generiert werden. Ein Gewerbegebiet an dieser prädestinierten und strategisch idealen Örtlichkeit wäre für alle drei Kommunen ein Mehrwert, denn es schaffe Wirtschaftskraft und Arbeitsplätze.