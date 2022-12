Kressbronner Projekt will Menschen aus den Philippinen helfen

Im Zuge des Kressbronn-Toril Education Program (KTEP) sollen auch im kommenden Jahr wieder zahlreiche Menschen auf den Philippinen unterstützt werden. Geplant ist unter anderem der Ausbau eines Solarprojekts, das der Verein 2022 gemeinsam mit der „Schwäbischen Zeitung“ ins Leben gerufen hat, sowie die Unterstützung von Schülern, die unter den stark angestiegenen Lebenserhaltungskosten in ihrer Heimat leiden.

In den vergangenen 30 Jahren hat das KTEP, ins Leben gerufen vom Ehepaar Kugel aus Kressbronn, im Südosten der Philippinen viel Gutes vollbracht. Mithilfe ehrenamtlicher Mitarbeiter vor Ort und vielen Unterstützern im Bodenseekreis wurden rund um die Großstadt Davao City bereits mehr als 250 Brunnen für die Frischwasserversorgung gebaut. Darüber hinaus finanziert und betreibt das Programm zwei Kindergärten, in denen schon mehr als 50 Mädchen und Jungen aus armen Familien aufgenommen worden sind, sowie eine Zahnarztpraxis, in der kostenlose Behandlungen angeboten werden.

Eine Solaranlage für 80 Familien

In diesem Jahr errichtete das KTEP im dem Dorf Lawis, das von rund 80 Familien bewohnt wird, eine Solaranlage zur Stromerzeugung. Unterstützt wurde das Projekt durch die Aktion „Helfen bringt Freude“ der Schwäbischen Zeitung. Vor der Installation dieser Anlage waren die Bewohner des Ortes dazu gezwungen, ihre Autobatterien, mit deren Hilfe sie zu Hause Licht erzeugen oder das Radio betreiben konnten, in einem Nachbardorf zu laden.

Nun können Sie dies direkt vor der Haustür machen. Das Angebot wird laut Reinhold Kugel, dem Mitbegründer des Vereins, so intensiv wahrgenommen, dass er und seine Kollegen im nächsten Jahr weitere Solarpanels im Dorf anbringen wollen, um den Strombedarf der Bewohner von Lawis noch besser abdecken zu können. Ziel sei es, die Stromerzeugung durch Solarpanels in Lawis auch weiterhin so erfolgreich umzusetzen, dass die örtlichen Behörden den Nutzen einer solchen Maßnahme erkennen und zukünftig mehr Geld in die Infrastruktur der umliegenden Dörfer investieren.

Finanzierung der Schulkosten als oberste Priorität

Eine weitere Aufgabe, mit der sich Reinhold Kugel und seine Kollegen im kommenden Jahr befassen werden, ist die finanzielle und materielle Unterstützung ihrer Patenkinder. 300 von ihnen besuchen aktuell eine Schule. Die Bildungskosten werden vom KTEP übernommen. Im Laufe des nun zu Ende gehenden Jahres sind die Lebenserhaltungskosten auf den Philippinen jedoch drastisch angestiegen.

Ein Umstand, der vor allem den Ärmsten das Leben erschwert. „Viele unserer Patenkinder können sich den Schulbesuch aktuell kaum noch leisten“, erzählt Kugel. „Die Finanzierung der Transportkosten, einer neuen Uniform oder neuer Bücher übersteigt in der aktuellen Lage oftmals das Familienbudget.“ Um zu verhindern, dass die Kinder vom Schulunterricht ausgeschlossen werden, sind im nächsten Jahr höhere finanzielle und materielle Unterstützungen von Seiten des KTEP und seinen Unterstützern nötig.

Diese Thematik bezeichnet Kugel als die aktuell wichtigste Aufgabe seines Vereins. Um sie zu meistern, ist das KTEP auch 2023 wieder auf die Unterstützung vieler großzügiger Spender angewiesen, ohne deren Hilfe der Verein seine Projekte nicht umsetzen könnte. „Man kann das KTEP auf vielfältige Weise unterstützen und dadurch eine Menge bewirken“, sagt Kugel. „Die Menschen auf den Philippinen sind dafür sehr dankbar.“