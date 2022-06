Kressbronner öffnen ihre Gartentüren

Die Gärten stehen derzeit in voller Blüte, besonders die Rosen. Es ist an der Zeit, die Gartentüren für Besucher zu öffnen, schreibt die Gemeinde Kressbronn in einer Pressemitteilung. Dort findet am Donnerstag, 16. Juni, von 10 bis 17 Uhr nach zweijähriger Pause wieder die „Gartentour“ statt.

Insgesamt neun grüne Oasen haben an diesem Tag geöffnet. Dazu kommen die öffentlichen Parks der Gemeinde, sodass vom Seegarten am Landungssteg bis ins Kressbronner Umland nach Gattnau und Retterschen eine Tour gemacht werden kann. Neu in diesem Jahr ist die Teilnahme des Gartens von Familie Pramann in Gottmannsbühl sowie der Gartengestaltung Koch in der Seestraße.

In Gattnau am Bauerngarten der Familie Osswald (Gasthof Forst) gibt es ab 17 Uhr ebenso wie zentral in Kressbronn die Möglichkeit einzukehren. Da es oftmals nur wenig Parkmöglichkeiten bei den Gärten gibt, sollten die Besucher die Gartentour möglichst zu Fuß als Spaziergang oder als Radtour planen, informiert die Gemeinde.

Welche Gärten besichtigt werden können, erfahren Interessierte aus dem „Gartentour“-Flyer, der in der Tourist-Information Kressbronn im Bahnhof, im Rathaus und in einigen Geschäften abzuholen ist. Auch im Internet unter www.kressbronn.de sind die teilnehmenden Gärten zu finden.