Kressbronner Naturschützer erkunden Biotope bei Stockach

Für den dauerhaften Erhalt von Tier- und Pflanzenarten will der Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND) in dem vom Land Baden-Württemberg geförderten Modellprojekt „Biotopverbund Offenland“ zeigen, wie dauerhafte Verbindungen zwischen artenreichen Biotop-Inseln geschaffen werden können. Die Gemeinde Stockach wurde vom BUND als eine von zwei Modellkommunen ausgewählt. Da sich auch der Landschaftserhaltungsverband Bodenseekreis beim Landratsamt Bodenseekreis (LEV) für die Schaffung von Biotopverbünden einsetzt, hatte dieser vor Kurzem eine Exkursion in den Umkreis von Stockach organsiert.

Landschaften mit verschiedenartigen Lebensräumen, wie sonnige Tümpel, bunte Blühstreifen und kräuterreiche Säume entlang von Äckern oder Wegen, sind wichtig für das Überleben vieler Tiere. Sie bieten Kröten, Schmetterlingen, Insekten, Vögeln und Feldhasen wichtige Lebensräume. Durch intensiv genutzte landwirtschaftliche Flächen, durch von Straßen, Gewerbe- und Wohngebieten zerstückelte Landschaften, wird die Artenvielfalt zunehmend bedroht. Biotopverbünde sind daher das Gegenmittel um den dramatisch voranschreitenden Artenschwund zu bekämpfen, heißt es in einem Bericht des BUND.

Die Mitglieder des Landschaftserhaltungsverbands Bodenseekreis haben sich in Stockach nachahmenswerte Beispiele zum Thema „Biotopverbund“ angesehen. Der Vorsitzende des LEV, Daniel Doer begrüßte die gut 20 Teilnehmer, darunter vier vom Ortsverband des BUND Kressbronn, und bedauerte gleichzeitig, dass trotz Einladung keine Vertreter aus den Gemeinden des Bodenseekreises anwesend waren, um diese Beispiele eines funktionierenden Biotopverbundes vorgeführt zu bekommen.

Projektleiterin Nadja Horic vom BUND-Landesverband stellte das Projekt vor und unter Führung von Jochen Kübler von der Firma „365 Grad“ aus Überlingen (Landschaftsarchitekten und Biologen) wurde an fünf Beispielen erläutert, wie eine vernetzte Landschaft funktioniert und welchen wertvollen Beitrag sie zur Erhaltung von Pflanzen- und Tierarten leistet. Dabei wurde sehr deutlich, dass die einzelnen Biotope – ein am Hang liegender Magerrasen, der nach Entbuschung von Ziegen und Schafen beweidet wird, ein ausgelichteter Kiefernwald auf einer Moränenkuppe, ein in einer Senke liegender Tümpel, ein Blühstreifen zwischen Wald und Maisfeld und eine Feuchtwiese – nicht aneinander angrenzen müssen. Sie bilden sogenannte „Trittsteine“ und damit ein Lebensumfeld für dort ansässige Arten. Diese sind daran gewöhnt, ständig wandern zu müssen. Sie können dies auch, wenn ihre Lebensräume nicht zu weit auseinander liegen.

Eindrucksvoll war, wie bereits nach kurzer Zeit „wie aus dem Nichts“ Tiere und Pflanzen auftauchen, die dort vorher keinen Lebensraum hatten, heißt es im Bericht weiter. So seien zum Beispiel bereits ein Jahr nach Anlage des Tümpels Armleuchteralgen und Kammmolche dort heimisch geworden. Die Gemeinde unterstützt diese Bemühungen, indem sie eigene Flächen zur Verfügung stellt. Aber auch private, landwirtschaftliche Flächen werden einbezogen, nämlich dort wo sich eine intensive Bewirtschaftung nicht lohnt. Sehr klar wurde auch, dass es ohne lokale Kümmerer nicht geht. Ist eine Fläche zum Biotop geworden, so muss sie gepflegt werden. Hierfür kommen neben den Naturschutzverbänden auch Landwirte in Frage, die ihre Pflegemaßnahmen vergütet bekommen. Warum könnte Stockach nicht ein Beispiel für Kressbronn werden – zum Beispiel im Rahmen der neu organisierten Bürgerbeteiligung, fragt der BUND im Bericht abschließend.