Kressbronner Musiker stehen in den Startlöchern

Neu ist in diesem Jahr vor allem der Dirigent und Leiter: Seit Wochen laufen die Vorbereitungen für das Kressbronner Pfingstfestival auf Hochtouren, alle 90 Musiker plus Familien und Freunde sind wieder im Einsatz, damit die drei Tage auf dem Strandbadparkplatz ein voller Erfolg werden. „Für unseren Dirigenten Markus Thaler ist natürlich vieles neu“, sagt Martin Meyer, zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit.

In den vergangenen Wochen haben sich Dirigent und Musiker beschnuppert, sich an Stücke herangetastet und mehr und mehr kennengelernt. Wie berichtet hat Markus Thaler aus Füssen Anfang April die Leitung des Musikvereins und der Jugendmusikschule übernommen, nachdem Karlheinz Vetter nach Tettnang gewechselt ist. „Deshalb muss Markus erst mal überall reinkommen – aber das macht er echt gut“, berichtet Martin Meyer. Zudem besteht das Vorstandsteam aus vielen „alten Hasen“, die genau wissen, wann was bei einem solch großen Event zu tun ist.

Band „Folkshilfe“ ist neu dabei

„Unser kleines Showteam, das überwiegend aus jüngeren Mitgliedern besteht, hat sich schon vor geraumer Zeit getroffen und sich für unseren Frühschoppen ein Thema überlegt“, berichtet Martin Meyer. Inzwischen wurden Stücke gemeinsam ausgewählt und von Markus Thaler teils gekürzt und umgeschrieben. Zuviel soll nicht verraten werden, doch es werde am Montagvormittag wieder kurzweilig und interessant, verspricht Meyer. Zum einen solle aber die Show, die Dank des Musikvereins und Karlheinz Vetter weit über die Grenzen Kressbronns hinaus bekannt ist, „überschaubar bleiben“, außerdem wolle man sie „nicht überfrachten“. Nicht zuletzt, weil zahlreiche neue Auflagen die Organisation von außergewöhnlichen Aktionen – man denke nur an den Auftritt unter Wasser oder die Musiker, die senkrecht eine Wand spielend herunterliefen – immer mehr erschwerten. „Wir haben jetzt eine Show mit diversen Solonummern stehen, die wir auch den Sommer über immer mal wieder spielen“, sagt Martin Meyer.

Los geht es aber bereits am Samstag ab 20 Uhr mit den „Aichers XL“, „Die Brasserie“ und – ebenfalls neu – „Folkshilfe“. Folkshilfe ist eine österreichische Band, die ihr Genre als „Quetschn-Synthi-Pop“ bezeichnet. Das Zusammenspiel zwischen Quetschnsynth, Gitarre und Schlagzeug schafft ihren unverkennbaren Sound. Nach „vermutlich nur wenigen Stunden Schlaf“, wie Martin Meyer mutmaßt, geht es dann am Pfingstsonntag um 11 Uhr mit dem Musikverein Wasserburg weiter, bevor um 14 Uhr die Jugendkapelle Kressbronn aufspielt. Für Partymusik am Abend sorgt schließlich die Band „Bergluft“.

Nicht nur organisatorisch und spielerisch, auch handwerklich sind die Musiker in den Tagen vor und nach Pfingsten gefragt: Am Mittwoch wird das große Zelt aufgebaut, am Donnerstag beginnt der Innenaufbau. „Und am Montag geht es direkt am Nachmittag noch ans Abbauen“, so Martin Meyer. Und dann heißt’s auch schon wieder: Nach dem Pfingstfestival ist vor dem Pfingstfestival.