Kressbronner Maislabyrinth ist eröffnet

Die Pforten sind geöffnet: Bis zum 15. September kann man wieder täglich von 11 bis 19 Uhr durch das Maislabyrinth in Nitzenweiler irren. Das Mondscheinirren ist am 31. August und die Gruselnächte sind für den 17. August und 7. September geplant – laut Vorschau in diesem Jahr ohne Feuershow. Neu ist ein Apfelbaumlabyrinth – ein echtes Labyrinth mit nur einem Weg zum Ziel, während das Maislabyrinth ein Irrgarten mit vielen Wegen ist, die zum Ausgang führen.