Kressbronner machen sich zum Absegeln auf

Trotz nahezu Flaute und zahlreichen Wolken, gemischt mit einigen Regentropfen, sind Mitglieder der Kressbronner Segler mit acht Booten zum traditionellen Absegeln vor Kressbronn in See gestochen. Eine Staffel Regatta forderte die zwei Teams aus je vier Booten taktisch und seglerisch heraus, heißt es in einem Bericht der Segler. Bei schwachem Wind ein Ziel zu erreichen und dabei noch den Staffelstab in korrekter Reihenfolge zu übergeben gestaltete sich teils als nicht ganz einfache Aufgabe. Gewonnen haben aber alle Teilnehmer – denn Spaß, gemeinsame Unternehmungen und Kameradschaft stehen bei den Kressbronner Seglern im Fokus, heißt es in dem Bericht abschließend.