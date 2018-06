Kressbronner Kulturgemeinschaft feiert 40. Geburtstag

Die Kressbronner Kulturgemeinschaft feiert am Samstag, 9. Juni, im Schlösslepark ein Sommerfest aus Anlass ihres 40-jährigen Bestehens. Den Tag über bis in den Abend hinein wird ein buntes Programm für Jung und Alt geboten. Bereits am Vormittag steht der Schlösslepark mit seinem seltenen Baumbestand laut Vorschau im Fokus, wenn ab 11 Uhr die verschiedenen Baumarten bei einem Rundgang erläutert werden.

„Einerseits wird an diesem Tag die lange Geschichte und das Bestehen der Kulturgemeinschaft gefeiert, andererseits soll dieses Fest in die Zukunft gerichtet sein, offen für die jungen Leute, die Spaß am Gestalten und Präsentieren haben und deren kulturelles Verständnis im Austausch mit dem Bisherigen zu neuen Denkansetzen führen kann“, ist der Pressemitteilung des Kulturbüros zu entnehmen. Dies zeige sich auch in den unterschiedlichsten Darbietungen von Tanz, Theater, Gesang und Musik.

Nachmittags können die Kinder am Haarflechten, Kinderschminken, Slackline, Wasserrutsche, Jonglierspiele und an lustigen Kinderspielen teilnehmen. In der Konzertmuschel und in der Galerie Lände stehen ab 14.30 Uhr abwechselnd Künstler auf der Bühne: Von verschiedenen Ensembles der Jugendmusikschule und der Theatergruppe Mixed Pickles über Rockpop der Band Midnight Mission ft. Joy, von Musikkabarett mit Claudia Pohel über den A-Capella-Gesang der Betznauer Boy Group und dem swingenden Duo ByJazzo bis hin zur äußerst tanzbaren Weltmusik der Kapelle Fröschl spannt sich der Bogen, heißt es in der Vorschau weiter.

In der Lände ist die neu eröffnete Ausstellung „Kunst mit Licht und Farbe“ von Ursula Huth zu sehen, zu der die Künstlerin um 15 Uhr eine Führung zu ihren Werken anbietet. Ivan Trtanj führt während der Veranstaltung durch seine Ausstellung historischer Schiffsmodelle im Museum im Schlössle. Das Café in der Lände und Helfer aus verschiedenen Gruppierungen kümmern sich um die Bewirtung.