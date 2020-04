Kressbronner Kirchen setzen gemeinsam Zeichen

Gemeinsam stark haben sich die evangelische und katholische Kirchengemeinde in über die Osterfeiertage gezeigt. Wie überall konnten auch in Kressbronn wegen der Corona-Krise die Feierlichkeiten nicht wie gewohnt stattfinden. Die Kirchenvertreter brachten die Osterbotschaft trotzdem nahe und nutzen neue Wege, um zu den Menschen zu kommen.

Ostern zu begehen, ohne bei den Menschen zu sein und die Heilsbotschaft zu verkünden – für den evangelischen Pfarrer Ulrich Adt unvorstellbar. So entstand die Idee der „Kirche to go“. Die Wiese rund um die evangelische Christuskirche verwandelt sich wie berichtet Tag für Tag in eine Freiluftkirche. Zwischen Gründonnerstag und Ostermontag lud zum Beispiel ein Gottesdienst zum Vorbeilaufen ein. Das Abendmahl war „to go“ verpackt und Ulrich Adt stand bereit, um mit entsprechendem Sicherheitsabstand den Segen zu spenden.

Für die Kinder hatte Esther Adt mit ihren Egli-Figuren ein Osterschaufenster gestaltet, in dem Passion und Auferstehung zu sehen waren. Oben auf dem Ottenberg, auf dem die evangelische Kirche ihren Platz hat, war die Osterbotschaft förmlich zu spüren. Eindrucksvoll: Menschen beider Konfessionen nahmen das Angebot dankbar an – und hielten dabei alle geltenden Regeln vorbildhaft ein.

Auch die katholische Kirche St. Maria Hilfe der Christen setzte ein Zeichen: „Ostern ist Hoffnung auf mehr“, lautete das Motto, das in farbenfrohen Lettern über dem Portal strahlte. „Wir sind froh, dass Uli Adt uns inspiriert hat. Gerade in Zeiten der Krise ist es wichtig, dass Kirche für Menschen spürbar ist“, waren sich die neu gewählten Kirchengemeinderäte einig. Die Osteraktion lud dazu ein, sich der Kirche zu nähern. Viele stärkten sich an den Botschaften, die ein jeder mit nach Hause nehmen konnte: „Nimm dir, was du brauchst und dir gut tut“, stand dort geschrieben.

Für die Kinder lagen Malbilder und Kindergebete bereit. In mühevoller Arbeit war die neue Osterkerze für diesen Tag im Kleinformat gestaltet worden, Blumenschmuck und Luftballons ließen nicht nur den Frühling spüren, sondern auch die Heilsbotschaft: „Jesus lebt! Vertraut ihm und seid hoffnungsvoll.“ Begeistert und glücklich waren dann auch die neuen Kirchengemeinderäte, dass ihre erste Aktion auf so gute Resonanz stieß, denn viele Menschen meldeten sich bei den Räten telefonisch, um sich zu bedanken. Apropos: Senioren, die gern ein Gespräch führen möchten, sind eingeladen, sich im Pfarrbüro zu melden, das einen Telefonkontakt vermittelt.

Ein starkes Zeichen der Ökumene setzten die Kirchenvertreter in einer gemeinsamen Aktion mit der Feuerwehr Kressbronn: Von Kommandant Peter Schlegel persönlich chauffiert wurden Stefanie Teufel und Ulrich Adt am Ostermorgen. Die katholische Pastoralreferentin und der evangelische Pfarrer fuhren fast fünf Stunde lang durch die Gemeinde und sämtliche Teilorte, um die Osterbotschaft und den Segen zu den Menschen zu bringen. Statt der Feuerwehrsirene ertönte kräftige Musik aus den Lautsprechern, nachdem Pfarrer Adt mit hoffnungsvollen und freudigen Worten den Segen sprach.

Viele Menschen waren ermutigt von den hoffnungsvollen Boschaften und Aktionen, von der bunten Gestaltung der Kirchengebäude. Viele tankten Kraft und spürten, dass Kirche so wieder zu neuem Leben erwacht. Melina Lang vom katholischen Kirchengemeinderat stellte fest: „Diese Krise kann und muss eine Chance sein, damit Kirche wieder näher zu den Menschen kommt.“