Kressbronner Gemeinderat lehnt Regionalplan ab

Der Langenargener Gemeinderat hat den Regionalplan zwar nicht komplett abgelehnt, mit allen Punkten zufrieden sind die Gemeinderätinnen und -räte aber auch nicht. Darum beschlossen sie in ihrer jüngsten Sitzung, dem Plan nicht grundsätzlich zuzustimmen, sondern ihn lediglich zur Kenntnis zu nehmen. Vor allem eine Fläche am Pumpwerk am Argendelta, die als mögliche Freiflächen-Fotovoltaik gilt, sorgte für Diskussionen. Auch Dachflächen sollten künftig verstärkt für Fotovoltaik genutzt werden, regten verschiedene Räte an. Die Fläche am Pumpwerk sei aufgrund der vorhandenen Vegetation nicht geeignet für Fotovoltaik, sagten Karl Schmid (SPD) und Silke Falch (OGL). Grundsätzlich sei die Idee des alternativen Stroms für das Pumpwerk aber richtig, so Susanne Porstner (FWV). Die Anregung, die, Flächen aus dem Entwurf des Regionalplanes herauszunehmen, im Vorgriff auf den noch zu erstellenden Teilregionalplan „Energie“, um dort eine Vorrangfläche für die Erstellung einer Freiflächen-Fotovoltaikanlage ausweisen zu können, wurde mit elf zu sechs Stimmen gestrichen.