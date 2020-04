Kressbronner Gastronomie liefert: Gegessen wird daheim

Ein ausgedehntes Frühstück, ein rasches Mittagessen, ein raffiniertes Menü am Abend: Bis vor Kurzem war der Besuch im Lieblingsrestaurant fast durchgehend möglich. Wegen der Corona-Krise und entsprechender Anordnungen ist die Gastronomie vorübergehend geschlossen. Um den Laden irgendwie am Laufen und die Gäste kulinarisch bei Laune zu halten, haben viele Wirte in Kressbronn einen Abhol- und/oder Bringservice eingerichtet. Die „Schwäbische Zeitung“ serviert einen Überblick – ohne Anspruch auf Vollständigkeit.

Dominique und Erik Essink versorgen ihre Gäste zum Beispiel von freitags bis sonntags mit einem Drei-Gang-Menü. Der Unterschied zu sonst: Das Essen wird nicht im Restaurant Meersalz im Boutique Hotel Friesinger in Kressbronn aufgetischt, sondern abholbereit in einem Karton zusammengestellt. Vorspeise und Dessert sind auf Schälchen angerichtet, der Hauptgang wartet in Vakuumierbeuteln darauf, zu Hause im Wasserbad erwärmt zu werden.

„Unser Angebot kommt super an. Vor allem unsere Stammgäste, die Sehnsucht haben, bestellen bei uns. Am Sonntag waren wir sogar ausverkauft“, berichtet Dominique Essink. Das Ergebnis ist mit dem üblichen Geschäft nicht zu vergleichen, doch die Chefin sagt: „Wir schauen, dass wir ein bisschen Umsatz machen, um die Zeit überbrücken zu können.“

Wer das „Menü to go“ ausprobieren will, hat dazu an Karfreitag und am Osterwochenende wieder Gelegenheit. Was auf der Karte steht und wie der Abholservice funktioniert, ist im Internet unter www.boutique-hotel-friesinger.de zu finden. Vorbestellungen nimmt das Meersalz per E-Mail an info@boutique-hotel-friesinger.de entgegen oder per Telefon unter 07543 / 939 87 87.

Weitere Angebote der Kressbronner Gastronomie: Die Bäckerei Straub hat von 6 bis 18 Uhr geöffnet. Kontaktdaten: soni.straub@googlemail.com, Telefon 07543 / 507 93.

Die Bäckerei Berkmüller ist im Geschäft in der Kirchstraße von 5 bis 12.30 Uhr und in der Filiale in der Hauptstraße von 5.45 bis 12.30 Uhr für ihre Kunden da. Kontakt: franz.Berkmueller@gmx.de, Telefon 07543 / 64 22.

Das Hofgut Schleinsee hat samstags uns sonntags von 12 bis 15 Uhr unter anderem Kuchen, im Programm, und ist per E-Mail an info@hofgut-schleinsee.de zu erreichen.

Einen Abholservice für Pizza und Pasta bietet die Pizzeria Da Nico an, und zwar dienstags bis sonntags von 11.30 bis 14 und 17 bis 20 Uhr. Kontaktdaten: info@ristorante-da-nico.de, www.ristorante-da-nico.de Telefon 07543 / 64 16.

Das Hotel-Restaurant Zur Kapelle hat einen Liefer- und Abholservice eingerichtet. Ausgeliefert wird von 11.30 bis 13.30 und 18 bis 21.30 Uhr. Kontakt: info@hotelzurkapelle.de, www.hotelzurkapelle.de, Telefon 07543 / 963 40.

Das Eiscafé Pizzeria La Veneziana hat dienstags bis sonntags von 11 bis 21 Uhr Pizza im Abholservice im Angebot. Kontakt: gianmichele.dalborgo@t-online.de, www.la-veneziana.de, Telefon 07543 / 93 46 67.

Der HGV bittet um Unterstützung

Der Handels- und Gewerbeverein (HGV) Kressbronn weist darauf hin, dass auch Betriebe aus Bereichen wie Dienstleistung, Handel oder Handwerk geöffnet haben beziehungsweise Beratung am Telefon oder per E-Mail anbieten. Aktuell sei es wichtig, Kontakte zu vermeiden und im Idealfall zu Hause zu bleiben. Doch der HGV bittet, statt online zu bestellen, die Betriebe vor Ort zu unterstützen. Wer trotz der Corona-Krise welches Angebot für seine Kunden hat, ist unter den Reitern Wirtschaft und HGV auf der Internetseite der Gemeinde zu finden: