Kressbronner feiern Ehrenamtsfest

Nach zwei Jahren Pause konnte das Ehrenamtsfest wieder im Naturstrandbad gefeiert werden. Der Einladung der Gemeinde folgten laut Mitteilung am vergangenen Donnerstag etwa 350 Personen. Bürgermeister Daniel Enzensperger freute sich, dass so viele ehrenamtliche und engagierte Vereinsmitglieder zum Fest gekommen waren. „Für das Engagement, welches Sie als Ehrenamtliche tagtäglich leisten, bedanke ich mich herzlich. Mit diesem Fest möchten wir Ihnen unsere Dankbarkeit und Wertschätzung entgegenbringen,“ so der Bürgermeister bei der Begrüßung.