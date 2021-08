Kressbronner Bürgerstiftung unterstützt DRK Kressbronn

Um für künftige Einsätze gut ausgerüstet zu sein, baut das DRK Kressbronn unter der Federführung von Franziska Haas und Jan Krüger gerade eine sogenannte Betreuungsgruppe-Akut auf. Ziel dieser Gruppe ist es, mehrere Personen über einen kurzen Zeitraum betreuen und mit dem Notwendigsten wie etwa Getränken und wärmenden Decken versorgen zu können.

Der Einsatzbereich ist sehr vielfältig und reicht von Brandfällen über Verkehrsunfälle bis hin zu einem langwierigen Verkehrsstau, wie es im Januar beim Schneechaos auf der B 31 der Fall war. Hierfür ist umfangreiches Material notwendig. So musste ein großes Zelt angeschafft werden und für den Einsatz dieses Zeltes in der kalten Jahreszeit finanzierte die Kressbronner Bürgerstiftung eine Zeltheizung im Wert von 1 500 Euro.

Bei der Spendenübergabe stellte der Vorsitzende des DRK Jens Wartenberg das neue Gerät vor und bedankte sich für die großzügige Unterstützung durch die Bürgerstiftung Kressbronn, mit der dazu beigetragen wird, dass Menschen in und um Kressbronn schnelle und qualifizierte Hilfe in Notlagen bekommen. Die Vorstände der Kressbronner Bürgerstiftung Silke Birk und Karl Hornstein betonten, dass mit dieser Spende auch das großartige ehrenamtliche Engagement des Kressbronner DRK mit derzeit 51 Mitgliedern in der Gemeinde und insbesondere auch in der Pandemiezeit gewürdigt werden soll. Das DRK war sowohl im Corona-Testzentrums der hiesigen Apotheken in der Festhalle Kressbronn als auch bei den mobilen Impfteams des Bodenseekreises im Einsatz.