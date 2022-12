Kressbronner Büchertreff feiert 50. Jubiläum

Der Büchertreff Kressbronn feiert am Dienstag, 13. Dezember, um 19.30 Uhr in der Lände sein 50. Jubiläum. Dies teilt die Kulturgemeinschaft Kressbronn mit.Im Februar 2017 startete eine Initiative aus den Reihen der Kulturgemeinschaft Kressbronn einen neuen Arbeitskreis Literatur: Begeisterte Leserinnen und Leser wollten sich zusammensetzen, um ihre Leseerfahrungen mit starken Büchern auszutauschen. Dabei sollten aktuelle Romane der deutschsprachigen Literatur im Vordergrund stehen. Diese Initiative gewann sofort so begeisterten Zuspruch, dass sich daraus ein regelmäßiges monatliches Treffen entwickeln konnte: der Kressbronner Büchertreff. Gestartet wurde mit dem wunderbaren kleinen Roman „Das Mädchen mit dem Fingerhut“ von Michael Köhlmeier. Autor*innen wie Martin Walser, Juli Zeh, Bodo Kirchhoff, Dörte Hansen oder Daniel Kehlmann sorgten für engagierte, manchmal durchaus streitbare Gesprächsrunden. Unvergessliche Höhepunkte waren die Lesungen mit Arnold Stadler und Susanne Klingenstein. Leider zwang das Corona-Virus auch den Büchertreff zweimal zu längeren Unterbrechungen. So kann das 50. Treffen erst jetzt am 13. Dezember gefeiert werden: mit einem kleinen Sektempfang, mit der Ausstellung aller bisher gelesenen Bücher und mit einem Reigen von Lesungen aus diesen Werken. Dazu sind Gäste wie immer herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei.