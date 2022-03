Kressbronner Anton Grammel geht furchtlos ins Weltcupdebüt

Aufgrund seiner starken Leistungen im Europacup und bei den Nordamerikacup-Rennen vollzieht Anton Grammel am Samstag, 12. März, einen weiteren Schritt seiner Skifahrerkarriere. Der 23-jährige Kressbronner wurde von der Mannschaftsführung des Deutschen Skiverbandes zu seinen ersten Weltcuprennen nominiert und erreicht damit ein großes Etappenziel seiner Laufbahn.

Rückblickend hat er ab dem Eintritt ins Schüleralter alle notwendigen Kaderstationen durchlaufen: vom Bezirkskader zum Förderkader, weiter in die Landeskader der einzelnen Jahrgangsstufen. Von dort gab es eine Empfehlung zur Aufnahme ins Skiinternat Oberstdorf. Durch seine Zugehörigkeit zur Nationalmannschaft wurde ihm nach dem Abitur die Berufung zum Sportsoldat angeboten, die ihm optimale Bedingungen zur Ausübung des alpinen Rennsports bietet.

„Ich werde alles geben“

Nun steht Grammel am kommenden Wochenende in Kranjska Gora (Slowenien, ab 9.25 Uhr live in der ARD und auf Eurosport) mit den Athleten am Start, von denen er vor gar nicht allzu langer Zeit noch Autogramme gesammelt hat. Er selbst meint dazu: „Auch nur ein Skirennen, halt gegen die Besten der Welt. Ich bin derzeit die Nummer 77 in der Weltrangliste im Riesenslalom, von der Papierform her kann ich da auch Letzter werden“, so der Kressbronner. „Aber ich werde alles geben, um die Qualifikation für den zweiten Durchgang zu schaffen. Es gab bisher nur wenige Rennfahrer, die bei ihrem ersten Weltcuprennen unter die besten 30 gefahren sind, aber es ist möglich!“ Unterstützung vor Ort erhält der 23-jährige Kressbronner von einer Gruppe seines Skiclubs.