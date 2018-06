Kressbronner Achtklässler kochen für Senioren

Über ein wohlschmeckendes Mittagessen haben sich am vergangenen Donnerstag zahlreiche Senioren in den Lebensräumen für Jung und Alt im Kapellenhof freuen dürfen. Anlässlich der Aktion „Ein ganzer Tag für andere Menschen“ hat das Bildungszentrum unter der Leitung von Rektor Reinhard Großmüller sowie Teamleiterin Maria-Teresa Marseglia die Aktion mit Lehrkräften und Achtklässlern auf die Beine gestellt.

Als „Ein ganzer Tag für andere Menschen“ vor zwölf Jahren ins Leben gerufen wurde, ahnte wohl niemand, wie erfolgreich und anerkennend sich dieser Gemeindetag bis heute entwickeln sollte. Wie der Schulleiter des Bildungszentrums Parkschule, Reinhard Großmüller, im Gespräch mit der Schwäbischen Zeitung erklärte, sei das soziale Engagement der Schüler ein wichtiger und nicht mehr wegzudenkender Baustein der Bildungseinrichtung.

Vorbildliches Engagement der Schüler begeistert

„Ob Mitbetreuung im Kindergarten, ob Verkauf im Welt- oder Tafelladen, ob hier beim Kochen im Kapellenhof, Unterstützung beim Weihnachtsmarkt oder Mithilfe im Altenheim samt Mitwirkung bei der Kinderspielstadt Bad Kresselnau: Die sozialen Aufgaben sind vielseitig und nicht nur für die Schüler eine wertvolle Erfahrung. Für viele ehrenamtliche Institutionen und Veranstaltungen sind die jungen ehrenamtlichen Helfer des Bildungszentrums Parkschule seit nunmehr zwölf Jahren essentiell geworden“, so Großmüller.

Der Wermutstropfen: Der Gemeindetag wurde in dieser Form letztmalig ausgetragen. Grund für das Ende ist ein neuer Bildungsplan, der inhaltlich kein soziales Engagement mehr vorsieht. Dennoch hält die Schulleitung an ihrem gesellschafts- und sozialpolitischen Kurs fest. Reinhard Großmüller: „Wir haben uns dazu entschieden, in anderer Form die Wichtigkeit des sozialen Miteinanders im Schulalltag aber auch weiterhin in den Gemeinden zu fördern und zu unterstützen. Unter anderem werden wir ein zweites Bildungspraktikum in der Klasse 8 mit dem Schwerpunkt soziale Berufe einführen und soziale Projekte wie den fairen Handel oder auch das Thema Wertstoffe im Blick haben. Dazu werden wir die Bildungspartnerschaft mit der Stiftung Liebenau weiter pflegen.“ Gemeinwesenarbeiterin Paula Voigt zeigte sich ob des vorbildlichen Engagements der Schüler beeindruckt und dankbar: „Seit 2006 gibt es den leckeren Mittagstisch, zu dem bis zu 50 Senioren kommen. Für die fleißigen Helfer ist es eine große Herausforderung, so viele Essen zuzubereiten. Sie haben das wirklich toll gemeistert, herzlichen Dank dafür“, freute sich die Gemeinwesenarbeiterin, bevor die Senioren für das leckere Hähnchen-Curry mit Reis, für das bunte Gemüse samt Salatteller und die verführerische Panna Cotta den „Nachwuchsköchen“ samt Helferteam einen wohlverdienten Beifall spendeten.