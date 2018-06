Kressbronn wächstgegen den Trend

Kressbronn wächst und wächst. In den vergangenen elf Jahren hat die Seegemeinde um 1000 Einwohner zugelegt – eine hohe Zahl im Hinblick darauf, dass die Gesamtbevölkerung zurückgeht. Die Industrie- und Handelskammer (IHK) hat zusammen mit dem Institut für Angewandte Wirtschaftsförderung (IAW) aus Tübingen den ersten Demografie-Atlas mit Handlungsempfehlungen für Bodensee-Oberschwaben (Landkreise Sigmaringen, Ravensburg und Bodensee) herausgebracht. Danach ist Kressbronn eine von nur sechs Gemeinden in der Region Bodensee-Oberschwaben, die bei sinkender Gesamtbevölkerungszahl Neubürger anzieht.

Die Bevölkerung in Bodensee-Oberschwaben ist von 1999 bis 2009 um 2,9 Prozent gewachsen. Auch in Kressbronn ist in diesem Zeitraum die Einwohnerzahl von 7400 auf knapp 8300 Bürger (Stand 30. Juni 2011) gewachsen. Doch schon bis 2020 wird die Bevölkerung insgesamt sinken, minus 2,6 Prozent ohne Wanderung, mit Wanderung (Zuzug aus anderen Landesteilen, Bundesländern und dem Ausland) minus 0,8 Prozent. Und noch stärker wird die Zahl bis 2030 ausfallen: ohne Wanderungen geht die Bevölkerung bis 2030 um 5,8 Prozent (Land 6,8 Prozent) zurück, mit Wanderung um minus 2,9 Prozent (Land minus 3,3 Prozent).

Von den teilweise sehr hohen Rückgängen ist nach dem neuen Demografie-Atlas beispielsweise auch Langenargen mit minus 13,9 Prozent betroffen. Teils werden diese aber durch Zuwanderung kompensiert. Kressbronn ist mit seinem anhaltenden Wachstum eine so genannte Typ-A-Kommune. Wachstum ist dabei nicht wirtschaftlich zu verstehen, es geht hier zu einem großen Teil um den Zuzug von Menschen, die ihren Alterswohnsitz am Bodensee nehmen. So erreicht Kressbronn im Jahr 2030 ein Plus von 5,9 Prozent und ist damit eine von nur sechs Gemeinden in der Region, die wächst.