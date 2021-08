Kressbronn tritt Klimaschutzpakt bei

Die Gemeinde Kressbronn will bis 2040 eine weitgehend klimaneutrale Verwaltung werden. Wie die Gemeinde in einer Pressemitteilung schreibt, wolle man mit der Erarbeitung eines ganzheitlichen Klimaschutzkonzeptes für die gesamte Gemeinde einerseits den Status Quo erhalten und andererseits die möglichen Maßnahmen in den einzelnen Lebensbereichen aufgeführt werden, um handeln zu können. Das Klimaschutzkonzept soll strukturell die gesamte Gemeinde, einschließlich der privaten Bereiche, erfassen.

Die Gemeinde habe bereits in der Vergangenheit verschiedene Klimaschutzmaßnahmen umgesetzt. So wurden mehrere kommunaler Gebäude energetisch saniert, Photovoltaikanlagen auf kommunalen Gebäuden zur klimaneutralen Energieerzeugung errichtet, mehrere E-Tankstellen zur Förderung der Elektromobilität im Ort geschaffen, ein Energiemanagementsystem (KomEMS) etabliert oder auch die Straßenbeleuchtung sowie weitere Innenbeleuchtungen in kommunalen Gebäuden auf die energiesparsame LED-Technik umgestellt.