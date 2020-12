Kressbronn stellt auf Selbstablesung bei Wasserzählern um

Die Gemeinde Kressbronn stellt aus gegebenem Anlass bei der Erfassung der Wasser- und Abwasserzählerstände für das Abrechnungsjahr 2020 auf Selbstablesung um, teilt die Gemeinde mit.

Jeder Wasser- und Abwasserkunde erhält zwischen der 50. und 51. Kalenderwoche ein Anschreiben mit einer Ablesekarte per Post von der Gemeinde. Die Gemeindeverwaltung bittet alle Wasser- und Abwasserkunden, den Zählerstand ihres Hauptwasserzählers dort einzutragen und diese Ablesekarte bis spätestens 10. Januar wieder an die Gemeinde Kressbronn zurückzusenden oder direkt in den Briefkasten der Gemeinde einzuwerfen. Eine Mitteilung per E-Mail an wasserablesung@kressbronn.de ist auch möglich. Auch werden alle Kunden mit Eigenzählern (Abzugszähler für Stall, Garten, Brennerei, Zisternen Brauchwasser und so weiter) gebeten, auch diese Zählerstände mitzuteilen. Sollten der Gemeindeverwaltung bis 10. Januar keine Zählerdaten des Hauptwasserzählers beziehungsweise Unterzählers vorliegen, wird der Zählerstand anhand des Vorjahresverbrauches geschätzt.