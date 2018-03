Kressbronn startet mit neuem Haushaltssystem

Da ist Kressbronn ganz vorne mit dabei: Als eine der ersten Gemeinden hat Kressbronn mit Beginn des Jahres auf die Doppik, das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen (NKHR), umgestellt. „Ein Kraftakt“, wie Kämmerer Matthias Käppeler schildert. Während sich derzeit die Gemeinderäte in das neue System einarbeiten müssen – in der Februar-Sitzung soll der neue Haushalt verabschiedet werden – hat die Kämmerei bereits in zahlreichen Überstunden die Vorarbeit geleistet.

Wie bereits berichtet, ist es bis 2020 für alle Gemeinden in Baden-Württemberg gemäß der Gemeindehaushaltsverordnung Pflicht, auf das neue kommunale Haushalts- und Rechnungswesen umzustellen. In Kressbronn hat der Gemeinderat bereits am 24. Juni 2015 die Umstellung zum 1. Januar 2018 beschlossen – was bedeutet, dass die bisherige kamerale Struktur mit Ein- und Auszahlungen auf die kommunal-doppische Struktur, welche mit der kaufmännischen Buchführung vergleichbar ist, übergeleitet wurde. Der Knackpunkt für Laien: „Der bisherige Haushalt, bestehend aus Verwaltungs- und Vermögenshaushalt, wird im NKHR anders dargestellt. Der neue Haushalt gliedert sich in drei Bereiche: Bilanz (Vermögensrechnung), Finanzhaushalt und Ergebnishaushalt“, berichtet Tamara Hüttner, stellvertretende Leiterin der Kämmerei. Sie ist fest drin in der Materie, denn sie hat in ihrer Ausbildung nicht mehr die Kameralistik, sondern nur noch die Doppik gelernt.

Seit mehr zwei Jahren arbeitet das Team für Gemeindefinanzen an der Umstellung, denn im Vorfeld musste das gesamte Vermögen der Gemeinde bewertet werden. Welche Arbeit allein in dieser Vorbereitung steckt, zeigen die zahlreichen Ordner, in denen jedes technische Gerät, jedes Grundstück, aber auch jede Straßenlaterne in Kressbronn aufgelistet ist. „Die Vermögensbewertung benötigte die größten zeitlichen und personellen Ressourcen. Sie erforderte sehr viel Detailarbeit, deshalb wurden wir von Mitte Juli bis Oktober 2016 von Studierenden der Hochschule für öffentliche Verwaltung und Finanzen Ludwigsburg unterstützt“, erläutert Matthias Käppeler. Die Studenten erfassten und bewerteten den Großteil des Anlagevermögens, wie eben Grundstücke, Gebäude oder Straßen. „Wir hatten allein rund 600 bewegliche Gegenstände“, blickt Tamara Hüttner zurück.

Die Gemeindeprüfungsanstalt guckt sich die Eröffnungsbilanz an und prüft, ob die ermittelten Werte soweit stimmen. „Die Gemeinden sind nicht erpicht, diese aufzublähen“, ordnet Matthias Käppeler ein - denn dann müssten sie auch mehr Abschreibungen leisten, sprich Abgaben zahlen. Neu ist in der Doppik unter anderem die produktorientierte Sichtweise, die den Ressourcenverbrauch beinhaltet, der bei der Kameralistik bisher nicht oder nur zum Teil berücksichtigt wurde. Beispielsweise ist ein grundlegender Faktor die Erwirtschaftung der Abschreibungen im Ergebnishaushalt - denn alles außer Grundstücke wird abgeschrieben. Je schneller sich ein Gegenstand abnutzt, desto höher ist die Abschreibung. Übrig bleibt unterm Strich im neuen System der Gewinn, der „Überschuss der laufenden Verwaltung“: Dieser sollte nach der Verbuchung aller Abschreibungen positiv sein. „Der sagt also aus, ob wir als Gemeinde unsere Aufgaben gut machen“, so Matthias Käppeler. Im Planjahr 2018 liegt das Ergebnis bei 2,2 Millionen Euro, in der mittelfristigen Planung zwischen 1,8 und 2,8 Millionen Euro.

Lob vom Bürgermeister

Lob gibt es auch aus einem anderen Grund vom Bürgermeister: „Personelle Stellenwechsel während der Umstellungsperiode, die zeitliche Inanspruchnahme durch das laufende Tagesgeschäft und andere Gemeindeprojekte erschwerten die Umstellung auf die kommunale Doppik. An dieser Stelle sei daher den Mitarbeitern der Kämmerei ganz besonders gedankt. In unzähligen Stunden mussten diese das neue Haushaltsrecht erlernen und die dafür notwendigen Umstellungsarbeiten vornehmen. Überstunden gehörten hier zur Regel.“

Die nächste Sitzung des Gemeinderats, in der auch der Haushalt 2018 verabschiedet werden soll, findet am 28. Februar statt.