Kressbronn sieht sich gut aufgestellt bei der E-Mobilität

Die Gemeinde Kressbronn setzt sich laut einer Mitteilung für eine nachhaltige Entwicklung der Mobilität ein. Im Zuge dessen habe die Gemeinde ihre Ladeinfrastruktur erweitert und fünf Doppel-E-Ladestationen mit einer Leistung von 22 Kilowatt Wechselstrom installiert.

Eine gut ausgebaute Infrastruktur ist in einer Gemeinde wie Kressbronn von großer Bedeutung, schreibt die Verwaltung. Durch den Ausbau sei ein Zeichen gesetzt worden, dass es mit der Elektromobilität vorangehe, denn die Nachfrage nach Elektrofahrzeugen nehme stets zu. „Die Elektromobilität wird sich schnell verändern, somit auch die Systeme, die in Zukunft sicherlich noch effektiver und zuverlässiger werden. Eine gut ausgebaute Lade-Infrastruktur ist wichtig“, sagt Bürgermeister Daniel Enzensperger gemäß der Pressemitteilung.

Innerhalb der Gemeinde könnten Elektroautos an zehn E-Ladestationen unkompliziert ihren Strom beziehen. Neben den Versorgungseinrichtungen am Bahnhofparkplatz und am Nonnnenbacher Weg bestehe auch an der Festhalle, auf dem Strandbadparkplatz und in der Tiefgarage des Rathauses die Möglichkeit, elektrisch betriebene Fahrzeuge wiederaufzuladen. Alle Standorte seien zentral, gut erreichbar und verfügten über die notwendigen Parkmöglichkeiten. Die Ladesäulen sind demnach jederzeit öffentlich zugänglich und könnten von jedem genutzt werden. Der Strom könne abschließend mittels verschiedenster Kredit- und Servicekarten direkt an der Station bezahlt werden.

Neben den Elektroladesäulen hat die Gemeinde laut der Mitteilung einen weiteren Beitrag für die Elektromobilität geleistet. „Wir setzen nicht nur in punkto Ladeversorgung für elektrisch betriebene Autos ein Zeichen. Wir bekennen uns, gemeinsam mit unserem Partner, dem Regionalwerk Bodensee, zum Thema Elektromobilität, zum Thema Klima- und Umweltschutz“, sagt demnach Enzensperger weiter. Im Strandbad könnten Besucher an vier weiteren Ladestationen bequem und kostenlos ihr E-Bike mit Öko-Strom aufladen. Das Regionalwerk sponserte die Ladestation. Außerdem habe die Gemeindeverwaltung für ihre Mitarbeiter zwei E-Bikes angeschafft für die schnelle und CO2-neutrale Fortbewegung. Die E-Bikes werden demnach im Rathaus gelagert und stehen allen Mitarbeitern zur Verfügung.