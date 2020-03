Kressbronn schließt ab Montag Kindergärten

Die Gemeinde Kressbronn schließt die Kinderbetreuungseinrichtungen bereits ab Montag, 16. März. Für die Kressbronner Kinder, deren Eltern in der sogenannten kritischen Infrastruktur arbeiten, wird eine Notbetreuung eingerichtet. Von der Schließung sind alle Einrichtungen in der Gemeinde betroffen, also auch der katholische Kindergarten St. Michael und der Waldkindergarten. Die Kinderbetreuung in Kressbronn an der Schule ist am Montag, 16. März, bis 13.30 Uhr gewährleistet. Das schreibt die Gemeinde in einer Pressemitteilung.

Laut einem Hinweisblatt der Ortspolizeibehörde können Eltern die Notbetreuung in Kindergärten und Schulen (nur Klassen 1 bis 6), nur dann in Anspruch nehmen, wenn beide Erziehungsberechtigten beziehungsweise Alleinsorgeberechtigte in Berufen der sogenannten kritischen Infrastruktur tätig sind. Zur kritischen Infrastruktur zählen Berufe aus der Gesundheitsvorsorge, etwa medizinisches und pflegerisches Personal wie Ärzte, Arzthelfer und Mitarbeiter aus Krankenhäusern und Pflegeheimen, aber auch Menschen, die in der medizinischen Produktion und in Apotheken arbeiten.

Des Weiteren zählen die Berufsgruppen hinzu, die zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung beitragen, etwa Berufsfeuerwehr, Rettungsdienste, Katastrophenschutz, Polizei, Ortspolizeibehörden, Gesundheitsämter und sonstige wichtige Ämter der öffentlichen Verwaltung. Außerdem zählen noch die Berufsgruppen dazu, die sich um die öffentliche Infrastruktur kümmern, etwa technische Mitarbeiter in Telekommunikation, Energie, Wasser und Entsorgung sowie, die, die im Öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) tätig sind. Und schließlich zählt die Lebensmittelbranche zur kritischen Infrastruktur, ausgenommen davon ist jedoch die komplette Gastronomie.

Die Eltern, für die eine Notbetreuung nach den oben genannten Kriterien in Betracht kommt, sollen sich am Montag, 16. März, zwischen 7 und 9 Uhr im Parkkindergarten (Maîcher Straße 26) einfinden, von dort werden die im Rahmen der Notbetreuung zu betreuenden Kinder der jeweiligen Einrichtung zugewiesen. Die Gemeindeverwaltung bittet darum, den Kindern angemessene Verpflegung mitzugeben, da während der Notbetreuung kein warmes Essen von der Einrichtung gestellt werden kann.

Für die Notbetreuung steht ein spezielles Antragsformular zur Verfügung. Kommt eine Notbetreuung in Betracht und muss dieser ausgefüllt und am Montag im Parkkindergarten abgegeben werden. Auch die Arbeitgeberbescheinigung muss bis Mittwoch, 18. März, 12 Uhr vorliegen. Die entsprechenden Dokumente werden über die Kita-Info-App zur Verfügung gestellt, ebenso werden sie auf der Homepage der Gemeinde Kressbronn zum herunterladen bereitgestellt. Im Übrigen werden Formulare in Papierform am Montag im Parkkindergarten bereitgehalten.

Die Gemeinde weist ausdrücklich darauf hin, dass der Zutritt zur Notbetreuung nur für die Kinder und Eltern gestattet ist, die für die Notbetreuung in Betracht kommen.