Kressbronn schafft fünfte Geschweindigkeitsanzeige an

Die Gemeinde Kressbronn eine neue Geschwindigkeitsanzeige angeschafft. Insgesamt sind nun fünf Anzeigetafeln im Einsatz, wie die Gemeindeverwaltung mittielt. Die Tafeln weisen Autofahrer auf ihre aktuelle Geschwindigkeit hin und bewerten diese mit einem grünen Smiley oder einem roten grimmigen Gesicht.

Das rote Gesicht soll ein Blickfang sein und den Verkehrsteilnehmern auch öffentlich verdeutlichen, dass sie zu schnell unterwegs sind. Durch ein lachendes Gesicht in der Anzeige bekommen sie die Bestätigung, dass ihre Geschwindigkeit angemessen ist. Die Geräte zeigen jedoch nicht nur Geschwindigkeiten an, sie zeichnen auch die Verkehrsbewegungen, das Tempo und die Uhrzeit auf. Dadurch kann die Verwaltung das Verhalten der Verkehrsteilnehmer aus- und bewerten.

„Wir gehen davon aus, dass sich durch die Geschwindigkeitsanzeigen mehr Verkehrsteilnehmer an die Tempovorgaben halten werden. Bisher haben wir die Erfahrung gemacht, dass die Verkehrsteilnehmer auf diese Anzeigen reagieren und ihre Geschwindigkeit verringern. Ziel ist es, die Einhaltung der Tempolimits zu erreichen, ohne Blitzer aufzustellen und Busgeldbescheide zu erlassen“, zeigt sich Bürgermeister Daniel Enzensperger von der Anschaffung der Tafeln überzeugt.

Eine festinstallierte strombetriebene Anlage steht in der Friedrichshafener Straße. Eine weitere Geschwindigkeitsanzeige ist in Betznau fest installiert. Diese ist solarbetrieben, wie es in der Pressemitteilung weiter heißt. Zwei mobile Anzeigen (ebenfalls solarbetrieben) stehen momentan in der Seestraße und der Hemigkofener Straße Für die neue solarbetriebene Anlage wird noch ein Platz gesucht. Die mobilen Anzeigen stehen immer für etwa vier bis acht Wochen am jeweiligen Standort, bevor sie an einen neuen Ort kommen. Die Bürger können sich beim Sachgebiet Ordnungsverwaltung unter Telefon 07543 / 96 62 43 oder per E-Mail an olbrich@kressbronn.de melden und Standorte vorschlagen. Um eine Geschwindigkeitsanzeige aufstellen zu können, muss die Sonneneinstrahlung berücksichtigt werden, die Strecke muss gerade sein, damit das Gerät die Geschwindigkeit messen und der Verkehrsteilnehmer die Anzeige früh genug sehen kann und es sollten vermehrt Meldungen über zu schnelles Fahren vorliegen.