Kressbronn ist finanziell solide aufgestellt

Die kommunale Doppik ist bei der Gemeinde Kressbronn zum 1. Januar 2018 eingeführt worden. Damit ist seit dem Haushaltsjahr 1. Januar 2018 die Haushaltswirtschaft nach den Grundsätzen der kommunalen doppelten Buchführung (Doppik) zu führen. Durch das Neue Kommunale Haushaltsrecht (NKHR) wird die zahlungsorientierte Kameralistik durch die ressourcenorientierte kommunale Doppik abgelöst. Betrachtet werden insbesondere Abschreibungen als Aufwendungen, welche beim Haushaltsausgleich zu berücksichtigen sind, wie die Gemeindeverwaltung in einer Pressemitteilung erläutert.

Die kommunale Doppik basiert demnach auf dem kaufmännischen Rechnungswesen und bedeutet doppelte Buchführung in Konten. Hierbei werden Erfolgskonten (Konten der Ergebnisrechnung), Finanzkonten (Konten der Finanzrechnung) und – indirekt – Bestandskonten (Konten der Bilanz beziehungsweise Vermögensrechnung) bedient. Durch das NKHR und das damit verbundene Ressourcenverbrauchskonzept wird die Verantwortung für die intergenerative Gerechtigkeit übernommen. Intergenerative Gerechtigkeit bedeute, dass jede Generation die verbrauchten Ressourcen wieder zu erwirtschaften habe, heißt es in der Mitteilung weiter. Dazu müsse gewährleistet sein, dass der Ressourcenverbrauch (Aufwendungen) durch das Ressourcenaufkommen (Erträge) in jedem Haushaltsjahr gedeckt werde. Dabei werden auch der Werteverzehr des Vermögens und die Rückstellungen als Aufwendungen berücksichtigt, damit künftige Generationen nicht belastet werden. Dies ermöglicht ein nachhaltiges Wirtschaften und mehr Transparenz in den Kommunen.

Das Rechnungsergebnis 2020 bezeichnet die Gemeindeverwaltung in der Pressemitteilung als „rundum mehr als zufriedenstellend“. Die Gemeinde Kressbronn war demnach im abgelaufenen Rechnungsjahr 2020 in der Lage, sämtliche Abschreibungen aus allen Arbeitsbereichen abzudecken und darüber hinaus über 3,7 Millionen Euro (Vorjahr. 3,7 Millionen Euro) in die Ergebnisrücklage einzustellen. Die gute Ertragslage bei den Steuererträgen insbesondere auf Grund der Gewerbesteuer-Kompensationszahlung wurde genutzt, um die Rückstellungen für den Finanzausgleich und die Kreisumlage zu erhöhen. Damit habe die Gemeinde lut Mitteilung „sogar Krisenvorsoge für die Zukunft getroffen“.

Das Jahresergebnis sei vor allem vor dem Hintergrund der weltweiten Corona-Pandemie mit zahlreichen Lockdowns, Kurzarbeit, Einbruch der Übernachtungszahlen und drastischem Rückgang der Gewerbe- und Einkommensteuererträge zu sehen. Einmalig in der jüngeren Geschichte dürfte da das Eingreifen des Bundes und der Länder zur Stützung der kommunalen Finanzen gewesen sein. Zeitweilig habe es die reale Gefahr gegeben, dass einige Kommunen in so große Finanzschwierigkeiten geraten, dass die laufenden Verpflichtungen nicht mehr bedient werden können. Durch das Eingreifen des Staates habe diese Gefahr im dritten Quartal 2020 abgewendet werden können.

Bezogen auf die Gemeinde Kressbronn ergaben sich im zweiten Quartal 2020 ebenfalls deutlich Steuerrückgänge durch Anpassung der Gewerbesteuervorauszahlungen. Zum Jahresende wurden die Planzahlungen durch Nachveranlagungen aus Vorjahren jedoch erreicht. Positiv wirkte sich der Mitteilung zufolge die Haushaltssperre und der temporäre Einstellungsstopp des Personals auf den Ergebnishaushalt aus. Die Einsparungen dürften bei rund 500 000 Euro gelegen haben.

Die Bilanzsumme mit rund 119,2 Millionen Euro (Vorjahr 115,8 Millionen) sowie das Eigenkapital von rund 71,8 Millionen Euro (Vorjahr. 68,0 Millionen Euro zeigen auf, dass Kressbronn im Verhältnis zu seiner Größe sehr solide aufgestellt ist und über ein sehr umfangreiches Vermögen verfügen kann.

Der Gemeinderat habe den Jahresabschluss für das Jahr 2020 einstimmig festgestellt, so die Mitteilung abschließend.