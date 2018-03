Kressbronn informiert über Hotel und weitere Baupläne

Die Gemeinde Kressbronn informiert am Mittwoch, 28. März, um 17 Uhr in der Festhalle die Öffentlichkeit zu einigen von der Gemeinde geplanten Bebauungsplänen. Bürgermeister Daniel Enzensperger lädt die Bevölkerung hierzu ein, schreibt er in einer Pressemitteilung.

„Die Öffentlichkeit über die aktuellen Bebauungsplanverfahren und damit über die Entwicklung unserer Gemeinde zu informieren ist mir ein großes Anliegen. Eine transparente Gemeindepolitik und Bürgerbeteiligung sind hierbei unerlässlich“, so Bürgermeister Daniel Enzensperger. „Kommen Sie, stellen Sie Fragen und informieren Sie sich“, ergänzt er.

Folgende Bebauungspläne beziehungsweise Vorhaben werden am kommenden Mittwoch vorgestellt: Bebauungsplan „Im Spitzgarten – Änderung und Erweiterung“: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 24. Januar die Umstellung des Bebauungsplanverfahrens „Im Spitzgarten“ in ein beschleunigtes Verfahren beschlossen und dem geänderten Entwurf vom 27. September 2017 zugestimmt. Um das Wohngebiet „Spitzgarten“ hinter der seit kurzem fertig gestellten Anschlussunterkunft so schnell wie möglich zu realisieren, wurde das Bebauungsplanverfahren in ein beschleunigtes Verfahren umgestellt. Die Gemeinde wird durch diese Umstellung die Bauplätze schneller verkaufen können, teilt der Bürgermeister mit. Wie die Messungen der Straßenbehörde ergeben haben, wird eine Lärmschutzwand in diesem Bereich nicht notwendig sein.

Flächennutzungsplan: Der Flächennutzungsplan wird als vorbereitender Bauleitplan, aus welchem Bebauungspläne entwickelt werden, für jedermann einsehbar sein. Ebenfalls kann die dazugehörige Begründung eingesehen werden. Im Flächennutzungsplan wird die beabsichtigte städtebauliche Entwicklung der Gemeinde dargestellt, insbesondere mit den geplanten Wohnbau-, Gewerbe-, Grün- oder Verkehrsflächen. Die dazugehörende Begründung erklärt die Ziele der Planung und die Darstellungen im Flächennutzungsplan. Der Plan befindet sich derzeit in der zweiten Fortschreibung. In Abstimmung mit dem Regionalverband sollen teilweise Grünzüge geändert werden. Zudem sind weitere Parkflächen vorgesehen.

Vorhabenbezogener Bebauungsplan „Bodan-Werft-Hotel“: Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung am 28. Februar 2018 beschlossen, dass im westlichen Bereich des Bodan-Areals ein Themenhotel nach dem Konzept von Motorworld realisiert werden soll. Im März 2016 hat der Gemeinderat den Aufstellungsbeschluss zum Bebauungsplan „Bodan-Werft – Bereich Hotel“ gefasst. Nun liegt eine konkrete Planung vor, die vom Gemeinderat befürwortet wurde und der Öffentlichkeit vorgestellt wird. Es soll ein ganzjährig geöffnetes Themenhotel mit 99 Zimmern, einem Wellnessbereich, 9 Konferenzräumen und 330 Parkplätzen entstehen. Zudem ist ein Ausstellungsbereich vorgesehen, in dem Oldtimer, Boote und Fahrräder gezeigt werden. 80 Prozent des Hotels sollen öffentlich zugänglich sein.