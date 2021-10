Kressbronn holt sich Rechtsbeistand ins Haus

Im vergangenen Jahr ist dem Kressbronner Gemeinderat eine Gesamtkonzeption vorgestellt worden, welche die Hochwassersituation darstellt, die Problembereiche aufzeigt und mögliche Lösungsansätze formuliert. Kernaussage war einer aktuellen Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung zufolge, dass zunächst die beiden „Nadelöhre“ beim Autohaus Biggel und bei der Bahntrassenunterführung, unweit der Fußgängerunterführung beim Bahnhof, gelöst werden müssen.

Da die Deutsche Bahn Eigentümerin der Brücke ist, wird eine entsprechende Kostenbeteiligung von der Gemeinde erwartet. Die Kostenfrage sei mit der DB jedoch schwierig zu lösen, solange die Höhe der Kosten noch nicht feststünden, schreibt die Gemeindeverwaltung weiter. Die Gemeinde habe daher ein Angebot für die Planung der Leistungsphasen eins und zwei vom Ingenieurbüro SSF aus München eingeholt. Dieses Ingenieurbüro sei eines der wenigen, das sich in mit Eisenbahnbauwerken auskenne.

Der Gemeinderat hat in seiner Sitzung vom 29. September die Beauftragung des Büros SSF mit den Leistungsphasen eins und zwei beschlossen. Um die Gemeinde bei den Verhandlungen mit der Deutschen Bahn rechtlich zu vertreten, hat der Gemeinderat in der Sitzung vom 29. September außerdem die Beauftragung der Partnergesellschaft Mohr Rechtsanwälte aus Hamburg, vertreten durch Rechtsanwalt Rüdiger Nebelsieck, beschlossen, „da die höchst komplexe Materie insbesondere auch im Hinblick auf das Eisenbahnrecht von der Gemeinde nur durch externe Unterstützung erfolgreich bearbeitet werden kann“, wie es in der Mitteilung weiter heißt

Da die Landwirtschaft gemeinsam mit der Beregnungsgemeinschaft momentan die Möglichkeiten der Bewässerung in Trockenzeiten oder bei Frost prüft und hierfür ein Konzept erstellt, wurde seitens des Gemeinderates angeregt, das Gesamtkonzept Hochwasserschutz in Kooperation mit der Beregnungsgemeinschaft und der Landwirtschaft zu erstellen, beziehungsweise in den gemeinsamen Punkten abzustimmen und Synergieeffekte zu nutzen. Der Gemeinderat hat daher in der Sitzung am 29. September beschlossen, die Hochwasserschutzkonzeption in Kooperation mit der Beregnungsgemeinschaft und der Landwirtschaft zu entwickeln.