Kressbronn gut vorbereitet auf neue Saison

Die Gemeinde Kressbronn sieht sich für den Start in die Tourismussaison 2022 bestens gerüstet und aufgestellt. „Die vergangenen Monate haben die Mitarbeiter in der Tourist-Information intensiv genutzt, um zahlreiche Informationen, Aktionen und Angebote zusammenzutragen und diese digital aber auch in verschiedenen Printauflagen wie im Gastgeberverzeichnis oder den „Kressbronner Seemomenten“ abzubilden. Nach zwei Jahren war und ist es, Stand jetzt, endlich wieder möglich, eine Saison ordentlich zu planen“, sagte Jakob Böttcher im Gespräch mit der „Schwäbischen Zeitung“.

Die Gemeinde Kressbronn präsentiert sich in dieser Saison seinen vielen Gästen aus nah und fern mit neuen Ideen, mit frischem Wind und in diesem Zusammenhang mit zahlreichen Angeboten und Aktionen. Der Beitritt in den Echt Bodensee Card-Verbund zählt sicherlich zu den wichtigsten Neuerungen, die die Gemeinde anzubieten hat. „Nun kommen die Inhaber dieser Karte neben vielen weiteren Vorteilen in den Genuss, den ÖNPV kostenlos nutzen zu können. Ein erheblicher Mehrwert für den Tourismus in Kressbronn“, lobte Jakob Böttcher.

Überhaupt könne man in dieser Saison von einigen Neuerungen berichten. „Mit dem erstmals aufgelegten und hochwertigen, 60 Seiten starken Livestyle-Magazin „Kressbronner Seemomente“, erhalten Gäste und Einheimische umfangreiche Informationen über Freizeit- sowie Kulturangebote, über die heimische Gastronomie, aber auch spannende geschichtliche Einblicke in Sehenswürdigkeiten und Kulturdenkmäler, die unser Ort zu bieten hat. Infos, über die uns prägende und bedeutende Landwirtschaft, sollen die Vielfalt unserer Gemeinde widerspiegeln“, berichtet die Leiterin der Tourist-Information, Ronja Riedlinger.

Über QR-Codes biete sich dem Leser zudem die Möglichkeit, Wander- oder Radtouren einfach und schnell darzustellen und über Handy herunterzuladen. Veranstaltungshinweise und entsprechende Tipps für die Tages- und Abendgestaltung runden das neue Journal mit vielen weiteren Hinweisen und Bemerkungen bei einer Auflage von 30000 Exemplaren ab.

Neben dem Naturstrandbad habe man laut Jakob Böttcher unter anderem das Schlössle ertüchtigt und neue Flyer für das Schiffsmuseum aufgelegt, außerdem hat das aktuelle Gastgeberverzeichnis einen aktuellen, herausnehmbaren Ortsplan erhalten. „Neue „Stadt“-führer sorgen 2022 für unterhaltsame und frische Anekdoten. Überhaupt dürfen sich unsere Urlauber und unsere Kressbronner Bürger auf ein abwechslungsreiches, buntes und kurzweiliges Programm für alle Altersklassen freuen“, unterstreicht Jakob Böttcher. Laut Ronja Riedlinger rechne man für dieses Jahr wieder mit einer erfolgreichen Saison, was die Anzahl der Gäste und der Übernachtungen betreffe. „Es ist wieder alles möglich. Es gibt keine Einschränkungen, wir erwarten eine gute Sommersaison.“